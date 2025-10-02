Maharashtra Heavy Rain : राज्यात सोलापूर, धाराशिव, बीडमध्ये सर्वाधिक पाऊस; सोलापुरात १४३, धाराशिव १६१, बीड १५९ टक्के नोंद

- विठ्ठल सुतारसोलापूर - शासन दप्तरी ३० सप्टेंबर रोजी पावसाळा संपला असून १ जून ते ३० सप्टेंबर या चार महिन्यांत धाराशिव जिल्ह्यात सर्वाधिक ९७३.८० मिमी (१६१.५० टक्के), बीड जिल्ह्यात ९०४ मिमी (१५९.८० टक्के) तर सोलापूर जिल्ह्यात ६८८.८० मिमी (१४३.२० टक्के) पावसाची नोंद झाली आहे. राज्यात आतापर्यंतचा नोंदवला गेलेला हा सर्वाधिक पाऊस आहे. .राज्यात विभागनिहाय छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक ९४७. ९० मिमी (१३९ टक्के) तर सर्वात कमी पुणे विभागात ८२५.८० मिमी (८७.४० टक्के) पावसाची नोंद झाली आहे.राज्यातील सर्वच विभागात जून व जुलैपेक्षा ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यातच सरासरीच्या दीडपट ते दुप्पट पावसाची नोंद झाली आहे. संभाजीनगर विभागात जून व जुलैमध्ये सरासरीच्या ८० ते ९० टक्के तर ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये अनुक्रमे १५३ व २१८ टक्के पाऊस झाला आहे. अमरावती विभागातही ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये अनुक्रमे ११२ व १७९ टक्के पावसाची नोंद आहे..पुणे विभागात सोलापूर वगळता इतर जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. जून १०१ टक्के, जुलै ५७ टक्के, ऑगस्ट ७९ टक्के तर सप्टेंबरमध्ये १३० टक्क्यांची नोंद आहे. पण सोलापूर ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये अनुक्रमे १६२ व २०६ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. नागपूर विभागात ऑगस्ट वगळता इतर तीनही महिन्यात सरासरीच्या अधिक पाऊस झाला आहे. जून १०१ टक्के, जुलै सरासरीच्या १४८ टक्के तर सप्टेंबरमध्ये दुपटीपेक्षा अधिक २०७ टक्के पाऊस झाला आहे..यंदा १४३% सोलापूर जिल्ह्यात पाऊस; मराठवाड्यात यंदा सर्वोच्च पाऊसमागील २८ वर्षांतील पावसाची आकडेवारी पाहता यंदा पहिल्यांदाच कोकणाऐवजी मराठवाड्यात सर्वाधिक सरासरी पावसाची नोंद झाली आहे. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात सरासरीच्या दीडपट (१४१ टक्के) पाऊस झाला आहे. कोकणातील पाचही जिल्ह्यातील आकडेवारी पाहता पालघर व ठाणे वगळता इतर तीन जिल्ह्यात सरासरीच्या ८५ ते ९५ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे..रत्नागिरीऐवजी यंदा धाराशिव, बीडला अतिवृष्टीमागील २८ वर्षांतील चार महिन्यात झालेल्या पावसाची आकडेवारी पाहता रायगड, रत्नागिरी, ठाणे व पालघर जिल्ह्यात १८ ते २८ वेळा अतिवृष्टी झाली आहे. यामध्ये २०१३ साली रत्नागिरी जिल्ह्यात २८ वेळा तर २०१९ साली रायगड जिल्ह्यात २७ वेळा अतिवृष्टी झाली आहे..२०२५ मध्ये जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यात मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, जालना, लातूर व छत्रपती संभाजीनगरात ऑगस्ट व सप्टेंबर या दोन महिन्यात १५ ते २० वेळा तर सोलापूर जिल्ह्यातही ही आकडेवारी १५ पेक्षा अधिक दिवस अतिवृष्टी (२४ तासांत ६५ मिमी) झाल्याची नोंद झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.