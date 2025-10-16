सोलापूर जिल्ह्याचा ८६७ कोटींचा प्रस्ताव! अतिवृष्टी, महापुराचा ७,६४,१७३ शेतकऱ्यांना फटका; कोणत्या तालुक्यातील किती शेतकऱ्यांचा समावेश?, वाचा...
तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात सप्टेंबरमध्ये झालेली अतिवृष्टी आणि महापुराचा फटका जिल्ह्यातील ७ लाख ६४ हजार १७३ शेतकऱ्यांना बसला आहे. या नैसर्गिक संकटात ६ लाख ४ हजार ६४१ हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा नुकसान झाले आहे. शेतीच्या नुकसानीपोटी सोलापूर जिल्ह्याला ८६७ कोटी ३७ लाख ६३ हजार ८५५ रुपयांची आवश्यकता असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी राज्य शासनाला पाठविला आहे.
जिल्हाधिकारी आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांच्या स्वाक्षरीने संयुक्त अहवाल शासनाला सादर झाला आहे. अतिवृष्टी व महापुरात २ लाख ५७ हजार ५९२ हेक्टरवरील जिरायती पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये २ लाख ५६ हजार २४९ शेतकरी बाधित झाले आहेत. या भरपाईसाठी २१८ कोटी ९५ लाख ३७ हजार २७० रुपये आवश्यक आहेत.
जिल्ह्यातील २ लाख ४० हजार ७९४ बागायत हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये ३ लाख ७० हजार १८९ शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. बागायती क्षेत्राच्या नुकसानीसाठी ४०९ कोटी ३५ लाख १२ हजार ६२० रुपयांची मागणी शासनाकडे केली आहे. फळपिकाखालील १ लाख ६ हजार २५३ हेक्टरला फटका बसला आहे. यामध्ये १ लाख ३७ हजार ७३५ शेतकरी बाधित झाले आहेत. फळपिकांच्या भरपाईसाठी २३९ कोटी ७ लाख १३ हजार ९६५ रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.
उत्तर सोलापूर तालुका
बाधित शेतकरी : ८ हजार ९८८
बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) : ९ हजार ७८.५९
भरपाईसाठी आवश्यक निधी : १२ कोटी ५५ लाख १५ हजार ४८५
--------------------------------------------------------------------------------
बार्शी तालुका
बाधित शेतकरी : ९९ हजार ८९९
बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) : १ लाख ७ हजार ७१४.७२
भरपाईसाठी आवश्यक निधी : ११० कोटी ८२ लाख ९५ हजार ६५०
--------------------------------------------------------------------------------
दक्षिण सोलापूर तालुका
बाधित शेतकरी : १४ हजार ५०
बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) : १४ हजार ३२९
भरपाईसाठी आवश्यक निधी : १६ कोटी २० लाख ८ हजार
--------------------------------------------------------------------------------
अप्पर मंद्रूप
बाधित शेतकरी : ३० हजार ३३
बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) : ३२ हजार २१३.५९
भरपाईसाठी आवश्यक निधी : ३९ कोटी ४७ लाख ९ हजार ४३५
--------------------------------------------------------------------------------
अक्कलकोट तालुका
बाधित शेतकरी : ५९ हजार ७६
बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) : ५९ हजार ६२३.०७
भरपाईसाठी आवश्यक निधी : ६३ कोटी १० लाख ८६ हजार २५५
--------------------------------------------------------------------------------
माढा तालुका
बाधित शेतकरी : ९८ हजार ३२८
बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) : ८१ हजार ७३.६२
भरपाईसाठी आवश्यक निधी : १३१ कोटी ७४ लाख ७४ हजार ६२०
--------------------------------------------------------------------------------
करमाळा तालुका
बाधित शेतकरी : ९१ हजार ४८०
बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) : ६८ हजार २७४.८०
भरपाईसाठी आवश्यक निधी : १०६ कोटी २४ लाख २ हजार २००
--------------------------------------------------------------------------------
पंढरपूर तालुका
बाधित शेतकरी : ९९ हजार ४५
बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) : ५१ हजार २६४.९९
भरपाईसाठी आवश्यक निधी : ९६ कोटी ७२ लाख ४ हजार ७८५
--------------------------------------------------------------------------------
मोहोळ तालुका
बाधित शेतकरी : ७६ हजार १८१
बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) : ५१ हजार १९७.३८
भरपाईसाठी आवश्यक निधी : ८१ कोटी २२ लाख ५९ हजार ६७५
--------------------------------------------------------------------------------
मंगळवेढा तालुका
बाधित शेतकरी : ५९ हजार ७३०
बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) : ४२ हजार २४२.०९
भरपाईसाठी आवश्यक निधी : ५६ कोटी ७६ लाख ५६ हजार ४१५
--------------------------------------------------------------------------------
सांगोला तालुका
बाधित शेतकरी : ७२ हजार ८४५
बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) : ५१ हजार ३३५.०४
भरपाईसाठी आवश्यक निधी : ८९ कोटी २१ लाख ३३ हजार ५०५
--------------------------------------------------------------------------------
माळशिरस तालुका
बाधित शेतकरी : ५४ हजार ५१९
बाधित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) : ३६ हजार २९४.५४
भरपाईसाठी आवश्यक निधी : ६३ कोटी २९ लाख ३६ हजार ८३०
