Municipal Election Results : सोलापुरात मनसे नेत्याची हत्या झालेल्या प्रभागात भाजप उमेदवाराने तुरुंगातून जिंकली निवडणूक, मनसेची उद्विग्न प्रतिक्रिया

BJP Majority Solapur : हत्येच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्या भाजप उमेदवार शालन शिंदे सुमारे ४ हजार मतांनी विजयी झाल्या. प्रभाग २ मधील भाजपचे चारही उमेदवार निवडून आले. मनसेने या निकालावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत लोकशाहीची हत्या झाल्याचा आरोप केला आहे.
BJP leaders celebrate victory after securing a majority in Solapur Municipal Corporation as Ward 2 delivers decisive results amid political controversy.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Solapur Municipal Election Results : राज्याचं लक्ष लागलेल्या सोलापूर महापालिकेचे निकाल हाती आले असून भाजपने बहुमताचा आकडा गाठल्याचं पाहायला मिळत आहे. सोलापूर महापालिकेतील प्रभाग २ कडे राज्याचं लक्ष लागलं होतं. कारण, मनसेचे (MNS) युवा नेते बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या झालेल्या या प्रभागात काय होणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली होती. येथील प्रभागात भाजपकडून शालन शिंदे उमेदवार होत्या, येथील प्रभागात भाजप (BJP) आमदार विजयकुमार देशमुख यांचे सुपुत्र किरण देशमुख हेही मैदानात होते. प्रभाग २ मधील भाजपचे सर्वच उमेदवार विजयी झाले असून किरण देशमुख यांनी तब्बल ११ हजार मतांनी विजय मिळवल्याची माहिती आहे.

election
Municipal election
Solapur

