Solapur Railway News: पूल पाडकामासाठी सोलापुरात रविवारी मेगा ब्लॉक; ९ रेल्वेगाड्यांचे मार्ग बदलले

Solapur Railway Mega Block: दमाणीनगर येथील रेल्वे पुलाच्या पाडकामाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी (ता.१४) मेगा ब्लॉक घेण्यात आला आहे. नऊ रेल्वे गाड्या रद्द केल्या आहेत. तर नऊ गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. सिद्धेश्वर, वंदे भारत, हुतात्मा एक्स्प्रेस मात्र सुरळीत धावणार आहेत. मात्र सोलापूर-पुणे इंटरसिटी एक्स्प्रेस (इंद्रायणी) कुर्डुवाडीहूनच परत फिरणार आहे..रविवारी (ता. १४) सकाळी ८:३० ते संध्याकाळी ७ :३० (११ तास) ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. सोमवारी (ता. १५) सकाळी ११:१० ते दुपारी १:४० असा २ तास ३० मिनिटांचा ब्लॉक असणार आहे. या ब्लॉकमुळे गाड्यांच्या वेळेत बदल केला आहे. रविवारी (ता.१४) गाडी क्रमांक १२१६९ पुणे-सोलापूर इंटरसिटी एक्स्प्रेस (इंद्रायणी) कुर्डुवाडीपर्यंत धावणार आहे तर शनिवारी (ता.१३) गाडी क्रमांक ११३१२ हसन-सोलापूर एक्स्प्रेस ही कलबुर्गीपर्यंत धावणार आहे..या गाड्या होणार रद्दगाडी क्रमांक ११४१६ होस्पेट-सोलापूर एक्स्प्रेस, ११४१५ सोलापूर-होस्पेट एक्स्प्रेस, ११४१८ सोलापूर-पुणे एक्स्प्रेस, ७१४५२ वाडी-सोलापूर डेमू, ०१४६१ सोलापूर-दौंड डेमू स्पेशल, ११४२१ हडपसर-सोलापूर डेमू, ०१४२५ दौंड-कलबुर्गी डेमू स्पेशल, ०१४६५ सोलापूर-कलबुर्गी डेमू, ०१४२६ कलबुर्गी-दौंड विशेष या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.आज वळविण्यात आलेल्या गाड्याशनिवारी (ता.१३) १६५३५ म्हैसूर-पंढरपूर गोलगुंबज एक्स्प्रेस ही हुबळी-लोंढा-मिरज-पंढरपूरमार्गे वळविण्यात आली आहे. १६३३२ तिरुअनंतपुरम सेंट्रल-सीएसएमटी मुंबई एक्स्प्रेस गुंटकल-बल्लारी-होस्पेट-गदग-हुबळी-लोंढा-मिरज-पुणेमार्गे वळविण्यात येईल. ११३०२ बेंगळुरू-सीएसएमटी मुंबई उद्यान एक्स्प्रेस ही गुंटकल-बल्लारी-होस्पेट-गदग-हुबळी-लोंढा-मिरज-पुणे मार्गे वळविण्यात येईल..उद्या वळविण्यात येणाऱ्या गाड्यारविवारी (ता. १४) १६५३६ पंढरपूर-म्हैसूर गोलगुंबज एक्स्प्रेस ही पंढरपूर-मिरज-लोंढा-हुबळीमार्गे वळविण्यात येणार आहे. ५७६६२ विजयपूर-रायचूर पॅसेंजर विजयपूर-होटगी-वाडीमार्गे वळविण्यात येणार असून होटगी-सोलापूर-होटगी ही सेवा बंद आहे. ५७६६१ रायचूर-विजयपूर पॅसेंजर ही वाडी-होटगी-विजयपूरमार्गे वळविण्यातयेणार आहे. ११३०१ सीएसएमटी मुंबई-बेंगळुरू उद्यान एक्स्प्रेस ही पुणे-मिरज-लोंढा-हुबळी-गदग-होस्पेट-बल्लारी-गुंटकलमार्गे वळविण्यात येईल. १८५२० एलटीटी मुंबई-विशाखापट्टणम एक्स्प्रेस ही कुर्डुवाडी-लातूर-लातूर रोड-खानापूर-विकराबादमार्गे वळवली जाईल. १२०२५ पुणे-हैदराबाद शताब्दी एक्स्प्रेस ही कुर्डुवाडी-लातूर-लातूर रोड-बीदर-विकराबाद मार्गे वळवली जाईल..सोमवारी (ता.१५) रद्द झालेल्या गाड्या११४१५ सोलापूर-होस्पेट एक्स्प्रेस, होस्पेट-सोलापूर एक्स्प्रेस, ११४१८ सोलापूर-पुणे एक्स्प्रेस या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत..