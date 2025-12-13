महाराष्ट्र बातम्या

Solapur Railway News: पूल पाडकामासाठी सोलापुरात रविवारी मेगा ब्लॉक; ९ रेल्वेगाड्यांचे मार्ग बदलले

Solapur Railway Mega Block on Sunday: दमाणीनगर येथील रेल्वे पुलाच्या पाडकामाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी (ता.१४) मेगा ब्लॉक घेण्यात आला आहे. नऊ रेल्वे गाड्या रद्द केल्या आहेत
Solapur Railway Mega Block on Sunday

Solapur Railway Mega Block on Sunday

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Solapur Railway Mega Block: दमाणीनगर येथील रेल्वे पुलाच्या पाडकामाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी (ता.१४) मेगा ब्लॉक घेण्यात आला आहे. नऊ रेल्वे गाड्या रद्द केल्या आहेत. तर नऊ गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. सिद्धेश्वर, वंदे भारत, हुतात्मा एक्स्प्रेस मात्र सुरळीत धावणार आहेत. मात्र सोलापूर-पुणे इंटरसिटी एक्स्प्रेस (इंद्रायणी) कुर्डुवाडीहूनच परत फिरणार आहे.

Loading content, please wait...
railway
railway station
Mega block
solapur city
Railway Administration
Railway Department
Block
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com