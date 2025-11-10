महाराष्ट्र बातम्या

TET Compulsory : ‘पुनर्विचार’चा अधिकार नाही; ‘टीईटी’च्या निर्णयासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय

Supreme Court Mandates TET for Teachers : सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शिक्षकांना सप्टेंबर २०२७ पर्यंत 'टीईटी' उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले असून, या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करणे राज्य सरकारला शक्य नसल्याचे समोर आले आहे.
Supreme Court Mandates TET for Teachers

Supreme Court Mandates TET for Teachers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले आहे. या एक सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार राज्यातील एक लाख ६२ हजार शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे. यावर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करताच येत नसल्याची बाब समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Supreme Court
maharashtra
teachers
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com