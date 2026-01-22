Nanded Special Train : नांदेडसाठी विशेष रेल्वे! दिल्ली, चंदीगड, मुंबईतून सोय; वेळापत्रक असे, श्री गुरु तेग बहादूर साहेबजी शहिदी समागम वर्षानिमित्त सोय

Special Trains For Shaheedi Samagam : ‘हिंद दी चादर’ श्री गुरु तेग बहादूर साहेबजी यांच्या ३५० व्या शहिदी समागम वर्षानिमित्त येथे २४ व २५ जानेवारीला विशेष धार्मिक कार्यक्रम होणार असून देशभरातून लाखो भाविक दाखल होणार आहेत..संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने ‘ट्रेन ऑन डिमांड’ (टीओडी) अंतर्गत दिल्ली, चंदीगड आणि मुंबई येथून नांदेडसाठी विशेष रेल्वे गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे. उत्तर भारतातून येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी दिल्लीतील हजरत निजामुद्दीन स्थानकावरून २३ व २४ जानेवारीला दुपारी विशेष रेल्वे नांदेडकडे रवाना होईल.मध्य रेल्वे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई आणि श्री छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापूर, लोकमान्य टिळक टर्मिनस आणि नांदेड दरम्यान विशेष रेल्वे सेवा तसेच पनवेल– अमरावती दरम्यान अनारक्षित विशेष रेल्वे गाड्या चालविणार आहे..छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस–कोल्हापूर–छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष – २ सेवागाडी क्रमांक 01039 विशेष ही गाडी दिनांक २४.०१.२०२६ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून ००.३० वाजता सुटेल आणि कोल्हापूर येथे त्याच दिवशी ११.४५ वाजता पोहोचेल. गाडी क्रमांक 01040 विशेष ही गाडी दिनांक २६.०१.२०२६ रोजी कोल्हापूर येथून १६.४० वाजता सुटेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे दुसऱ्या दिवशी ०४.०५ वाजता पोहोचेल.कुठे थांबणार ? दादर, ठाणे, कल्याण, लोणावळा, चिंचवड, पुणे, जेजुरी, लोणंद, सातारा, कराड, किर्लोस्करवाडी, सांगली, मिरज, जयसिंगपूर आणि हातकणंगले..लोकमान्य टिळक टर्मिनस– नांदेड– लोकमान्य टिळक टर्मिनस विशेष – ४ सेवागाडी क्रमांक 01041 विशेष ही गाडी दिनांक २३.०१.२०२६ आणि २४.०१.२०२६ रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून १५.३० वाजता सुटेल आणि नांदेड येथे दुसऱ्या दिवशी ०४.०० वाजता पोहोचेल. गाडी क्रमांक 01042 विशेष ही गाडी दिनांक २४.०१.२०२६ आणि २५.०१.२०२६ रोजी नांदेड येथून २३.३० वाजता सुटेल आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे दुसऱ्या दिवशी १३.४० वाजता पोहोचेल.कुठे थांबणार ? ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, नगरसोल, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परतूर, सेलू, परभणी आणि पूर्णा..Nanded Farmers: ओल्या दुष्काळाची अधिकृत नोंद, तरीही शेतकऱ्यांना विमा नाही!.अमरावती– पनवेल– अमरावती अनारक्षित विशेष – २ सेवागाडी क्रमांक 01415 विशेष ही गाडी दिनांक २६.०१.२०२६ रोजी पनवेल येथून १९.५० वाजता सुटेल आणि अमरावती येथे दुसऱ्या दिवशी १२.०० वाजता पोहोचेल. गाडी क्रमांक 01416 विशेष ही गाडी दिनांक २२.०१.२०२६ रोजी अमरावती येथून १२.०० वाजता सुटेल आणि पनवेल येथे दुसऱ्या दिवशी ०४.०० वाजता पोहोचेल.कुठे थांबणार ? कर्जत, लोणावळा, पुणे, दौंड कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, चाळीसगाव, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मुर्तिजापूर आणि बडनेरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.