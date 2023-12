VBA Loksabha: लोकसभेसाठी 'वंचित'च्या हालचालींना वेग; राज्य कार्यकारिणीची बोलावली तातडीची बैठक

मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारला सत्तेपासून दूर करण्याकरता येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांनी इंडिया आघाडीची मोट बांधली आहे. या आघाडीत सामिल होण्यास वंचित बहुजन आघाडी इच्छुक आहे, पण या आघाडीनं त्यांना अद्याप कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही.

त्यामुळं वंचितकडून आता लोकसभेची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी यासाठी पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची उद्या बैठक बोलावली आहे. यामध्ये ३० जागांवर लढण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (Speed up movement of VBA for Lok Sabha election an emergency meeting has been called)