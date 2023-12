Shinde-Pawar: "महाराष्ट्र मंबाजी-तुंबाजींचा नाही"; मोदींचं कौतुक करणाऱ्या शिंदे-पवारांवर शिवसेनेचं टिकास्त्र

नवी दिल्ली : राज्यातील राजकारणात सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहायला लागले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदीच पुन्हा विराजमान होतील असा विश्वास व्यक्त करत आहेत. यावरुनच शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून सामनातून या दोघांवर टीकास्त्र सोडण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र धर्म हा मर्दांचा व स्वाभिमान्यांचा असून तुंबाजी आणि मंबाजींचा नाही, असं म्हटलं आहे. (Maharashtra is not about mambaji tumbaji Shiv Sena attacked Eknath Shinde Ajit Pawar who praised Modi)