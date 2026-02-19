Liquor Sales : मद्यविक्रीत राज्यभर १६.८ टक्के वाढ! ठाणे, सोलापूर, धुळे, नंदुरबारमध्ये सर्वाधिक विक्री

- नितीन बिनेकरमुंबई - राज्यातील मद्यविक्रीत मागील वर्षाच्या तुलनेत जोरदार वाढ झाली आहे. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत राज्यभर मद्यविक्री २२,४९२ कोटी रुपये झाली. ही रक्कम मागील वर्षीच्या १९,२५६ कोटींपेक्षा १६.८ टक्के जास्त आहे..आकडेवारी सांगते, की राज्यातील मद्यविक्री क्षेत्र सध्या गतिमान आहे. ठाणे, सोलापूर, धुळे आणि नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यांत विक्रीत विशेष वाढ झाली आहे. तर मुंबई उपनगर आणि नागपूर विभागात तुलनेने विक्री कमी आहे.मुंबई शहरात विक्रीत १८ टक्क्यांहून जास्त वाढ झाली. मुंबई उपनगरात विक्रीत फक्त २.५ टक्के वाढ नोंदली गेली. ठाणे जिल्ह्यात ४१.८३ टक्के तर पालघरमध्ये २१.८ टक्के विक्री वाढली. रायगड जिल्ह्यात २६.८३ टक्के विक्री झाली. नाशिक विभागात एकूण विक्री ५,७३२ कोटी रुपये झाली..मागील वर्षीच्या ४,९६५ कोटींपेक्षा १५.४५ टक्के जास्त. धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत विक्रीत १७० टक्क्यांहून जास्त वाढ झाली. पुणे विभागात पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत १८ टक्क्यांहून जास्त विक्री नोंदली गेली. सोलापूरमध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत ४४ टक्क्यांहून जास्त विक्री झाली..नाशिक आणि पुणे विभागनाशिक विभागात एकूण विक्री ५,७३२ कोटी रुपये झाली. मागील वर्षीच्या ४,९६५ कोटींपेक्षा १५.४५ टक्के जास्त, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत विक्रीत १७० टक्क्यांहून जास्त वाढ झाली. पुणे विभागात पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत १८ टक्क्यांहून जास्त विक्री नोंदवली गेली. सोलापूरमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ४४ टक्क्यांहून जास्त विक्री झाली. पुणे शहरातील सामाजिक कार्यक्रम, ऑफिस पार्टी आणि विवाह उत्सवांमुळे विक्रीत सातत्याने वाढ दिसते..कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्रकोल्हापूर जिल्ह्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत विक्री १९ टक्के कमी झाली आहे; मात्र सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांत २४ ते ३९ टक्के विक्री वाढली आहे. यामुळे कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्रात स्थानिक मद्यविक्रीत चांगली वाढ झाल्याचे दिसते..विदर्भ आणि मराठवाडा1) विदर्भातील नागपूर विभागात विक्रीत फक्त १.८ टक्के वाढ नोंदवली गेली; मात्र जालना, बीड आणि परभणी जिल्ह्यांत विक्रीत चांगली वाढ झाली आहे. अमरावती विभागात ८.३८ टक्के विक्री वाढल्याचे दिसते.2) राज्यातील एकूण मद्यविक्रीत १६.८ टक्क्यांहून जास्त वाढ नोंदवली गेली. ठाणे, सोलापूर, धुळे, नंदुरबार आणि सांगली जिल्ह्यांत विक्री सर्वाधिक वाढली आहे. मुंबई उपनगर व नागपूर विभागात तुलनेने विक्री कमी राहिली, तरी राज्यभर एकूण विक्रीत सुधारणा दिसते..विभागनिहाय विक्रीवाढीची टक्केवारीठाणे - ४१.८%पालघर - २१.८%रायगड - २६.८३%सोलापूर - ४४%नाशिक - १५.४५%नागपूर - १.८%अमरावती - ८.३८%सातारा - २४%सांगली - ३९%कोल्हापूर - १९%.राज्यभर विक्रीत वाढ (कोटी रुपयांत)२०२४-२५ : १९,२५६ कोटी२०२५-२६ : २२,४९२ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.