Liquor Sales : मद्यविक्रीत राज्यभर १६.८ टक्के वाढ! ठाणे, सोलापूर, धुळे, नंदुरबारमध्ये सर्वाधिक विक्री

राज्यातील मद्यविक्रीत मागील वर्षाच्या तुलनेत जोरदार वाढ झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
- नितीन बिनेकर

मुंबई - राज्यातील मद्यविक्रीत मागील वर्षाच्या तुलनेत जोरदार वाढ झाली आहे. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत राज्यभर मद्यविक्री २२,४९२ कोटी रुपये झाली. ही रक्कम मागील वर्षीच्या १९,२५६ कोटींपेक्षा १६.८ टक्के जास्त आहे.

