राज्याचा अर्थसंकल्प सहा मार्चला मांडणार

मुंबई - महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन मुंबई येथे सोमवारपासून (२४ फेब्रुवारी) सुरू होणार असून राज्याचा अर्थसंकल्प सहा मार्चला सादर होणार असल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी दिली. विधान भवनात विधानसभा व विधान परिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. परब म्हणाले, ‘‘अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा कालावधी चार आठवड्यांचा निश्‍चित केला असून यात १८ दिवस कामकाज होणार आहे. सहा मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. २४ फेब्रुवारी रोजी पुरवणी मागण्या; तसेच सन २०१४ -२०१५, सन२०१५-१६ व२०१६-१७या वर्षाच्या अतिरिक्त खर्चाच्या मागण्या सादर करण्यात येतील. तसेच या अधिवेशनात पाच प्रस्तावित शासकीय विधेयके मांडून विचारात घेण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर पाच अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे.’’

