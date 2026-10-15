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Cabinet Decision: शासकीय भूखंड वितरणाच्या धोरणात सुधारणा; छोट्या, चिंचोळ्या जमिनींबाबत मंत्रिमंडळाचा निर्णय

Government Land Allocation Policy: शासकीय भूखंड वितरणाच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
CM devendra fadnavis

CM devendra fadnavis

esakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
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मुंबई : शासकीय मालकीच्या छोट्या, स्वतंत्ररीत्या बांधकामास अयोग्य, चिंचोळ्या आकाराच्या, उपयुक्त आकार नसलेल्या, पोहोच मार्ग नसलेल्या भूखंडांच्या वितरणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या नियम ३७ व ३७ अ मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

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