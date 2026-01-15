महाराष्ट्र बातम्या

BMC Election Voting: शाई पुसून गैरकृत्य करणाऱ्यास पुन्हा मतदान करता येणे शक्य नाही, राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

Election Commission: महापालिका निवडणुकीसाठी मतदानानंतर मार्कर पेनने शाई लावली जात आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
BMC Election Voting ink

BMC Election Voting ink

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. अनेक भागात मतदानानंतर बोटाला लावण्यात येणारी शाई लगेच पुसली जात असल्याचा प्रकार समोर येत आहेत. मतदारांकडून संताप व्यक्त करत शाई पुसून पुन्हा मतदान करायचे का? असे सवाल केला जात आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे.

Loading content, please wait...
election
Election Commission
Mumbai BMC Elections
Election Commision Of india
bmc election

Related Stories

No stories found.