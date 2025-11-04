महाराष्ट्र बातम्या

राज्य निवडणूक आयोगाची आज दुपारी महत्त्वाची पत्रकार परिषद, स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होणार?

एकीकडे विरोधकांकडून या निवडणुका घेण्याला विरोध होतो आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोग निडवणुकीचा पहिला टप्पा जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
Election Commission of Maharashtra increases candidate spending limits for local body elections after eight years, easing campaign expenses.

Election Commission of Maharashtra increases candidate spending limits for local body elections after eight years, easing campaign expenses.

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

राज्य निवडणूक आयोगाने आज दुपारी चार वाजता एक महत्त्वाची पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. सोशल मीडियावर परिपत्रक जारी करत त्यांनी या संदर्भात माहिती दिली. आज होणाऱ्या पत्रकार परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे विरोधकांकडून या निवडणुका घेण्याला विरोध होतो आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोग निडवणुकीचा पहिला टप्पा जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे.

Loading content, please wait...
election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com