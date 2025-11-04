राज्य निवडणूक आयोगाची आज दुपारी महत्त्वाची पत्रकार परिषद, स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होणार?

राज्य निवडणूक आयोगाने आज दुपारी चार वाजता एक महत्त्वाची पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. सोशल मीडियावर परिपत्रक जारी करत त्यांनी या संदर्भात माहिती दिली. आज होणाऱ्या पत्रकार परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे विरोधकांकडून या निवडणुका घेण्याला विरोध होतो आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोग निडवणुकीचा पहिला टप्पा जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेणार आहेत. आजच्या पत्रकार परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी सर्वोच्च न्यायलयाने या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आयोगाला कोणत्याही परिस्थिती निवडणूक द्याव्या लागणार आहेत. .State Election Commission: 'सॉफ्टवेअरने तयार केली दुबार मतदारांची यादी'; प्रत्यक्ष पाहणीनंतर मतदार निश्चित होणार...महत्त्वाचे म्हणजे आज निवडणुकी कार्यक्रम जाहीर झाल्यास आजपासून आचारसंहिता लागणार आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तीन टप्प्यात निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी नगरअध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर झालं आहे. या निवडणुकीत जवळपास ९ कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यासाठी मतदार यादीही अंतिम करण्यात आली आहे..Election Commission on SIR : निवडणूक आयोगाने घेतला मोठा निर्णय! आता संपूर्ण देशभर ‘SIR’ लागू होणार.राज्यात २९० नगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषदा, ३३१ पंचायत समित्या आणि २९ महापालिकांच्या निवडणूक बाकी आहे. जवळपास गेल्या ५ वर्षांपासून या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या ठिकाणी सध्या प्रशासक राज सुरु आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थिती ३१ जानेवारी पर्यंत या निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहे. यापार्श्वभूमीवर आज निवडूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.