मनसेचा झेंडा वादात; निवडणूक आयोगाची नोटीस

मुंबई : शिवरायांची राजमुद्रा असलेला भगवा झेंडा पक्षाचा अधिकृत ध्वज म्हणून स्वीकारणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला राज्य निवडणूक आयोगानं नोटीस बजावली आहे. यावर काही संघटनांनी आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने मनसेला कारणा दाखवा नोटीस पाठवली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगने मनसेना लिखित स्वरुपात ही नोटीस पाठवली असून यामध्ये त्यांच्याविरोधात आलेल्या तक्रारीवरुन पक्षावर कारवाई क करु नये? याबाबत विचारले आहे. संभाजी ब्रिेगेड आणि मराठा महासंघाने याबाबत तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

नक्की वाचा : लई भारी ! विद्यार्थ्यांनी दोन लाख परत केले

मनसेनं आपल्या नव्या झेंड्यावर छापलेली स्वराज्याच्या राजमुद्रेची प्रतिमा त्वरीत हटवावी अशी मागणी करीत संभाजी ब्रिगेडनं पुण्यातील स्वारगेट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तसेच जर मनसेनं ही राजमुद्रेची प्रतिमा हटवली नाही तर संभाजी ब्रिगेड मनसेविरोधात आपल्या स्टाईलनं रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष संतोष शिंदे यांनी दिला होता.

Maharashtra Navnirman Sena has received a letter from State Election Commission on a complaint filed against MNS's new flag which bears Chhatrapati Shivaji's insignia. Commission asks MNS to take appropriate action on the complaint

— ANI (@ANI) February 13, 2020