गर्भलिंग निदानावर करडी नजर, वर्षभरात ११८ स्टिंग ऑपरेशन; १३ डॉक्टरांवर कारवाई

मुंबई : राज्यातील घटते बाललिंग गुणोत्तर आणि वाढत्या गर्भलिंग निदानाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीला अधिक गती दिली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मार्चअखेरपर्यंत राज्यभरात ११८ स्टिंग ऑपरेशन (डिकॉय कारवाया) करण्यात आली. त्यात १३ डॉक्टरांवर कारवाई केली गेली..आरोग्य माहितीनुसार, विभागाच्या गर्भलिंग निदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी नियमित तपासण्या, विशेष मोहीम, डिकॉय ऑपरेशन्स, माहिती देणाऱ्यांसाठी बक्षीस योजना आणि न्यायालयीन कारवाई अशा बहुआयामी उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, गर्भलिंग निदानाची समस्या समाजातील मुलगा प्राधान्याची मानसिकता हे प्रमुख कारण आहे..Mumbai News: ऑफर पडली महागात! ग्राहकांच्या गर्दीने शोरूमला सेल रद्द करण्याची वेळ; इन्फिनिटी मॉलमध्ये गोंधळ.उपलब्ध आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील शून्य ते सहा वयोगटातील बाललिंग गुणोत्तर गेल्या दोन दशकांत चिंताजनक पद्धतीने घसरले आहे. बीड जिल्ह्यात बाललिंग गुणोत्तरात सर्वाधिक ८७ अंकांची घसरण नोंदविण्यात आली असून बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्यांमध्येही मोठी घट दिसून आली आहे..दुसरीकडे सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचे दिसून येते. दरम्यान, आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकींमध्ये जिल्हास्तरावर अधिक कडक देखरेख ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.जाळे कार्यरतआरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, बहुतांश बेकायदा गर्भलिंग निदान नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्रांमध्ये होत नसून काही बोगस डॉक्टर आणि दलालांच्या माध्यमातून हे रॅकेट चालवले जात आहे. पोर्टेबल पद्धतीने वापरल्या जाणाऱ्या सोनोग्राफी बेकायदा गर्भपात केला जातो. यंत्राने महिलांच्या घरी जाऊन तपासणी केली जाते. त्यानंतर या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये दलाल आणि बोगस डॉक्टरांचे जाळे कार्यरत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..Mumbai Water Supply: मुंबईवर कपातीचे संकट! धरणांनी गाठला तळ, अत्यल्प पावसामुळे चिंता.खबरी योजना' प्रभावीगर्भलिंग निदान किंवा बेकायदा गर्भपाताची माहिती देणाऱ्या नागरिकांसाठी सरकारने विशेष बक्षीस योजना लागू केली आहे. माहिती देणाऱ्याला एक लाख रुपयांपर्यंत बक्षीस देतात, ओळख गोपनीय ठेवतात. शिवाय डिकॉय ऑपरेशनमध्ये सहकार्य करणाऱ्या महिलांनाही आर्थिक मदत दिली जाते..वर्ष बालकांतील लिंग गुणोत्तर (प्रति १,००० मुलांमागे मुली)१९९१ - ९४६२००१ - ९१३२०११ - ८९४लोकसंख्येचे सर्वसाधारण लिंग गुणोत्तर (२०११) : ९२९.हेल्पलाइनवर १,१२४ तक्रारीगर्भलिंग निदान आणि बेकायदा गर्भपातासंदर्भातील तक्रारींसाठी राज्यात १०४ आणि १८००२३३४४७५ हे टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध आहेत. फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत १,१२४ तक्रारी प्राप्त होऊन १,१०२ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे..१२९ दोषींना शिक्षापीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत राज्यात आतापर्यंत ६२५ न्यायालयीन प्रकरणे दाखल झाली आहेत. १२९ डॉक्टरांना दोषी ठरवून शिक्षा करण्यात आली असून १६३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत..समाजातील मुलगा प्राधान्याच्या मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहे. बोगस डॉक्टर आणि त्यांचे नेटवर्क यांच्यावर कठोर कारवाई केली जात असून डिकॉय ऑपरेशन्सचे प्रमाण वाढविण्यात आले आहे.- डॉ. विजय कंदेवाड, आरोग्य संचालक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग.सोनोग्राफी केंद्रांवर देखरेखडिसेंबर २०२४ पासून राज्यात ११,८३७ सोनोग्राफी केंद्रे कार्यरत आहेत. जून २०२४च्या मोहिमेदरम्यान ११,५८६ सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी केली गेली. ६,०५६ गर्भपात केंद्रांची तपासणी केली..स्टिंग ऑपरेशन्समध्ये वाढएप्रिल २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत राज्यात ८२ डिकॉय ऑपरेशन्स केली. पैकी ११ कारवाया यशस्वी ठरल्या. यानंतर कारवाईची गती वाढवत २०२५-२६ या वर्षात मार्चअखेरपर्यंत राज्यात तब्बल ११८ स्टिंग ऑपरेशन्स करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.