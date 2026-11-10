नागपूर : भूमिहीन पट्टाधारक आणि वर्षानुवर्षे शेतजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला. १ जानेवारी २०१५ पूर्वी संबंधित जमीन कसत असल्याचा कोणताही एक पुरावा उपलब्ध असल्यास शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा सुमारे १ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. याशिवाय रखडलेल्या पाहणीसाठी ऑफलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली..राज्यातील अनेक भागांत आदिवासी बांधवांसह अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे जमिनी कसत आहेत. मात्र, त्यांच्या नावावर जमिनीचे पट्टे नसल्याने त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन महसूल विभागाने विशेष प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली आहे. हस्तलिखित महसुली नोंदी, अधिकार अभिलेख किंवा अन्य उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे फार्मर आयडी देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे..Mumbai News: आता चौपाटीवर छठ पूजा साजरी होणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; नेमके प्रकरण काय? .सरकारी जमिनीवर शेती करणाऱ्यांनाही पुरावा असल्यास या निर्णयाचा लाभ मिळू शकणार आहे. ऑनलाइन पीक पाहणी करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची नोंदणी रखडली होती. त्यामुळे आता ऑफलाइन पीक पाहणीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर होऊन पीक नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आता तालुकास्तरावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..'ई-फेरफार'द्वारे आता पीक पाहणीतांत्रिक आणि भौगोलिक अडचणींमुळे खरिपाची ऑनलाइन पीक नोंदणी जिथे शक्य होत नाही, तिथे आता 'ई-फेरफार'द्वारे पीक पाहणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेतला होता. महसूल विभागाने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे..Mumbai AQI: फटाक्यांमुळे प्रदूषणाचा झाकोळ! महामुंबईत हवेची गुणवत्ता ढासळली; धक्कादायक अहवाल समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.