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Farmer ID: शेतकर्‍यांना दिलासा! आता कोणताही पुरावा देऊन 'फार्मर आयडी' मिळणार, सरकारचा मोठा निर्णय

State Government: फार्मर आयडी मिळवण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना कोणताही पुरावा सादर करता येणार असल्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे १ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
Farmer ID Update

Farmer ID Update

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : भूमिहीन पट्टाधारक आणि वर्षानुवर्षे शेतजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला. १ जानेवारी २०१५ पूर्वी संबंधित जमीन कसत असल्याचा कोणताही एक पुरावा उपलब्ध असल्यास शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा सुमारे १ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. याशिवाय रखडलेल्या पाहणीसाठी ऑफलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

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Chandrashekhar Bawankule news

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