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Aggregator Policy: ओला, उबरसाठी नियमांची चौकट, महाराष्ट्राचे नवे अ‍ॅग्रीगेटर धोरण लागू; परिवहनमंत्र्यांची माहिती

Maharashtra Aggregator Policy: महाराष्ट्राचे नवे अ‍ॅग्रीगेटर धोरण लागू करण्यात आले आहे. याबाबत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महाराष्ट्रातील अ‍ॅप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, जबाबदार आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन अँग्रीगेटर धोरण लागू केले आहे. ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांना शासनाने निर्धारित केलेल्या नियम व अर्टीचे पालन करूनच व्यवसाय करणे आता अनिवार्य करण्यात आल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

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