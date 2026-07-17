मुंबई : महाराष्ट्रातील अॅप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, जबाबदार आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन अँग्रीगेटर धोरण लागू केले आहे. ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या अॅग्रीगेटर कंपन्यांना शासनाने निर्धारित केलेल्या नियम व अर्टीचे पालन करूनच व्यवसाय करणे आता अनिवार्य करण्यात आल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली..राज्यात लाखो प्रवासी दररोज अॅप-आधारित वाहतूक सेवांचा वापर करतात; मात्र या क्षेत्रात एकसमान नियमावली नसल्यामुळे प्रवासी सुरक्षा, चालकांचे उत्पन्न, भाडे आकारणीतील मनमानी, तक्रार निवारणातील विलंब आणि शासनाच्या महसुलाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत होते. नव्या धोरणामुळे या सर्व बाबींना कायदेशीर आणि पारदर्शक चौकट प्राप्त झाली आहे..Arnala Sea: नमाज पठणासाठी घरातून निघाले अन् अर्नाळा समुद्रावर पोहोचले; भरतीच्या पाण्यात ४ मुले बेपत्ता.राज्य शासनामार्फत विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात येणार असून, त्याद्वारे अँग्रीगेटरशी संलग्न वाहनांवर रिअल टाईम देखरेख ठेवण्यात येईल..मनमानीला लगामभाडे आकारणीतील मनमानी रोखण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत मूलभूत भाडे निश्चित करण्यात येणार आहे. सर्ज प्रायसिंगला मर्यादा घालण्यात आली असून, सवलतीच्या नावाखाली अवास्तव दरकपात अथवा अतिरिक्त भाडे आकारणीवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे..Mumbai News: 'आर्थिक राजधानी असूनही स्वच्छतेत मुंबई इंदूरपेक्षा मागे का?'.अॅग्रीगेटर धोरणानुसार वाहनमालकाकडे एका अॅप प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत वाहनांची संख्या मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या शहरांमध्ये ५० पेक्षा अधिक असू शकणार नाही, तर राज्यातील इतर भागांमध्ये ही मर्यादा २५ वाहनांची असेल. प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेता फ्लीटसाठी ही मर्यादा स्वतंत्रपणे लागू राहील.- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.