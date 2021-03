चिंताजनक! राज्यात दीड लाखांहून अधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण, दिवसभरात रुग्णसंख्या २३ हजारांपार 

राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची स्थिती निर्माण झाली असून गेल्या काही दिवसांमध्ये बाधित रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. आज दिवसभरात राज्यात २३,१७९ रुग्ण आढळून आले आहेत. तर राज्यातील अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या दीड लाखाच्या पार गेली आहे. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली आहे.

Today, newly 23,179 patients have been tested as positive in the state. Also newly 9,138 patients have been cured today. Totally 21,63,391 patients are cured & discharged from the hospitals Total Active patients are 1,52,760.The patient recovery rate in the state is 91.26%.

— Rajesh Tope (@rajeshtope11) March 17, 2021