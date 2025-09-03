Beed News : मराठा समाजाची ‘ओबीसी’त घुसखोरी थांबवा; बीडमध्ये सकल ओबीसी समाजाची मागणी

बीड - ‘एसईबीसी’च्या माध्यमातून मराठा समाजाला आधीच दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे नव्याने आढळलेल्या ५३ लाख कुणबी नोंद रद्द कराव्यात, न्या. शिंदे समिती पक्षपातीपणे काम करत असून ती बरखास्त करावी, अशा मागण्या करीत सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटिअरसंदर्भातील अध्यादेशाच्या प्रतीची सकल ओबीसी समाजातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बुधवारी होळी केली. .निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. मंडल आयोगाच्या तरतुदीनुसार इतर मागासवर्गीय घटकातील १२ बलुतेदार, १८ अलुतेदार, दुर्बल, वंचित, पीडित व मागास घटकातील हजारो जातींना ओबीसी या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, मनोज जरांगे यांच्या माध्यमातून बेकायदा बळाचा वापर करून घटनाबाह्य आंदोलनाच्या माध्यमातून दबावतंत्र वापरून ‘ओबीसी’ आरक्षण संपविण्याचा डाव सुरू असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला..आर्थिक, सामाजिक, राजकीय दृष्ट्या प्रबळ असलेल्या मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची होत असलेली घुसखोरी थांबवावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला..वडीगोद्रीत उपोषण सुरूचवडीगोद्री (जि. जालना) - सोनियानगर-अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे ‘ओबीसी आरक्षण बचाव’साठी प्रा. विठ्ठल तळेकर, बाळासाहेब दखणे, बाबासाहेब बटुळे, श्रीहरी निर्मळ, आसाराम डोंगरे यांचे उपोषण बुधवारी तिसऱ्या दिवशीही सुरूच होते. उपोषणस्थळी ओबीसी आरक्षण बचाव समितीने हैदराबाद गॅझेटियरसंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाच्या प्रतीची होळी केली..हैदराबाद गॅझेटियरबाबत अध्यादेश काढून सरकारने ओबीसींवर अन्याय केला आहे. त्यातून ‘ओबीसीं’च्या आरक्षणात घुसखोरी होण्याची धोका असून याविरुद्ध तीव्र आंदोलन करणार आहोत. आम्ही शांत बसणार नाही, असे प्रा. तळेकर यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केल्याचा आरोप ओबीसी नेते बळिराम खटके यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.