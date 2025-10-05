Mahashtra Farmers : अतिवृष्टीमुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान, उत्पादनात घट

पुणे : आधीच दर आणि उत्पादकतेने त्रासलेल्या राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्याना यंदा अस्मानी संकटाने चांगलेच छळले आहे. सोलापूरसह मराठवाडा, नाशिक, अहिल्यानगरच्या ऊस पट्ट्यातील काही भागांत अतिवृष्टीमुळे पीक अद्यापही पाण्यात आहे. राज्यातील विविध नदीकाठांवरील क्षेत्रात पुरामुळे ऊस पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने उत्पादकता घटली आहे. त्यामुळे चालू हंगामात १०० लाख टन ऊस कमी मिळण्याची शक्यता साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. .गारपीट वगळता मोठ्या पावसातही किमान नुकसान होणारे पीक म्हणून उसाकडे पाहिले जाते. मात्र यंदा बहुतांश मराठवाडा आणि काही प्रमाणात पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रात यंदाच्या अतिवृष्टीने ऊस पीक चांगले प्रभावित झाले आहे. राज्यात सीना, भीमा, शिवनी, सिंदफणा, बिंदुसारा, लेंडी, आसना, प्रवरा, गोदावरी, तेरणा, मांजरा, मन्याड, पूर्णा, दुधना तसेच गिरणा आदी नद्यांच्या काठची ऊसशेती अंशतः ते पूर्णतः उद्ध्वस्त झालेली आहे. .पुणे : शेवाळेवाडी फाट्यावरील चेंबर दुरुस्तीला मुहूर्त कधी?.पावसाचे दिवस वाढल्यामुळे ऊस पिकाला पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळाला नाही. परिणामी अनेक भागांत उसाची वाढ खुंटली असून रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. यातून उत्पादकतेत प्रति हेक्टरी आठ टनाने घट येऊ शकेल, अशी साखर उद्योगाची माहिती आहे. उत्पादकतेचा अंदाज प्रति हेक्टरी ८२ टनांचा होता. परंतु आता ती ७४ टनांच्या आसपास राहील, असे वाटते. आताचे चित्र बघता राज्यभराच गाळपाला १०९० ते ११०० लाख टन ऊस मिळण्याची शक्यता आहे, असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे म्हणणे आहे. .वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) मात्र उसाचे नुकसान मर्यादित असल्याचे म्हटले आहे. ‘‘नदीकाठच्या उसाची काही जिल्ह्यात हानी झाली आहे. परंतु नुकसानीची तीव्रता कापूस किंवा सोयाबीनप्रमाणे व्यापक नाही. त्यामुळे एकूण ऊस पुरवठ्यात फार तर २ ते ३ टक्के घट येईल,’’ असे ‘विस्मा’च्या सूत्रांनी सांगितले. राज्यात यंदा गेल्या हंगामापेक्षा जास्त ऊस उपलब्ध आहे. त्यामुळे साखर उत्पादन वाढून १३० लाख टनांच्या आसपास राहील. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन टाळायचे असल्यास शासनाने इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन द्यायला हवे. - बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, ‘विस्मा’.राज्यात यंदाच्या गळितासाठी उपलब्ध ऊस... अपेक्षित ऊस उत्पादन १२०० लाख टन अतिवृष्टीने अपेक्षित नुकसान १०० लाख टन उपलब्ध होणारा ऊस ११००लाख टन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.