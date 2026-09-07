Sugar price: साखर दरवाढीचा खेळ संपला! भाव कधी कमी होणार? सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी

गेल्या दीड महिन्यापासून साखरेच्या दरात सुरू झालेली प्रचंड तेजी आता अखेर मंदावली असून सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जुलै-ऑगस्टदरम्यान ४४ रुपये प्रतिकिलोच्या आसपास असलेला साखरेचा दर थेट ७० रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचला होता. मात्र, केंद्र सरकारची कडक पावले, बाजारात अतिरिक्त साठा बाहेर येणे आणि नवीन खरेदी मंदावल्यामुळे आता हा दर पुन्हा ४४ ते ४५ रुपये प्रतिकिलोवर खाली आला आहे..कारखान्यातील दरांमध्ये मोठी घसरण झाली असली तरी किरकोळ बाजारातील ग्राहकांना अद्याप याचा पूर्ण फायदा मिळालेला नाही. सध्या बाजारात साखर ६० ते ६३ रुपये प्रतिकिलो दराने विकली जात आहे. कारखान्यातील दर घसरल्याचा थेट परिणाम आधी घाऊक बाजारावर होतो आणि तेथून किरकोळ बाजारापर्यंत दर कमी होण्यासाठी काहीसा वेळ लागतो..साखरेचा प्रवास कारखान्यातून घाऊक व्यापारी, वितरक आणि त्यानंतर किरकोळ दुकानदारांपर्यंत होतो. याशिवाय, तेजीच्या काळात चढ्या भावाने खरेदी केलेला जुना साठा अजूनही व्यापाऱ्यांकडे शिल्लक असल्याने ते खरेदी दरापेक्षा कमी भावाने माल विकण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या दरकपातीचा संपूर्ण फायदा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी किमान सात ते दहा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो, असा अंदाज साखर उद्योगाने व्यक्त केला आहे..तेजीच्या काळात प्रतिकिलोमागे वाढलेले सुमारे २६ ते २७ रुपये आता कारखान्यांच्या पातळीवर पूर्णपणे कमी झाले आहेत. येत्या काही दिवसांत घाऊक बाजारात याचे परिणाम अधिक स्पष्टपणे दिसतील. ५ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रात 'एम-ग्रेड' साखरेचा एक्स-मिल दर ४,३५० रुपये प्रति क्विंटल, तर कर्नाटकात ४,३८० रुपये प्रति क्विंटल नोंदवला गेला. बाजारात साखरेच्या तुटवड्याची भीती निर्माण झाल्यामुळे घाऊक खरेदीदार आणि व्यापाऱ्यांनी गरजेपेक्षा जास्त साठा करून ठेवला होता, ज्यामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊन भाव गगनाला भिडले होते. मात्र सरकारच्या कठोर हस्तक्षेपामुळे बाजाराचे चित्र पूर्णपणे बदलले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.