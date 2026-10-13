Sugar Factory : चौदा साखर कारखान्यांना गाळप परवाने; राज्यातील २१३ कारखान्यांचे अर्ज; प्रस्तावांची छाननी सुरू

पुणे - राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, आत्तापर्यंत १४ कारखान्यांना गाळप परवाने देण्यात आले आहेत. हंगामासाठी राज्यातील २१३ कारखान्यांनी अर्ज केले असून, उर्वरित कारखान्यांच्या प्रस्तावांची छाननी सुरू आहे. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामाच्या शुभारंभासह गव्हाण पूजनाचे कार्यक्रम घेतले आहेत..राज्यातील साखर कारखान्यांना गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यानुसार २१३ कारखान्यांचे अर्ज साखर आयुक्तालयाकडे प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांमधील कागदपत्रांची पडताळणी आणि परवान्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध बाबींची पूर्तता तपासली जात आहे. प्रस्तावातील आवश्यक बाबी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कारखान्यांना गाळप परवाने दिले जात आहेत. आत्तापर्यंत १४ कारखान्यांना परवाने मिळाले आहेत..यंदाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, परवाना मिळाल्यानंतर कारखान्यांना त्यापूर्वीही गाळप सुरू करता येणार आहे. त्यामुळे परवाना मिळालेल्या कारखान्यांकडून हंगाम सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी हंगामाच्या शुभारंभाचे आणि गव्हाण पूजनाचे कार्यक्रम घेतले आहेत. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष गाळप कधी सुरू होते, याकडे लक्ष लागले आहे..दुसरीकडे, पावसातील खंडामुळे राज्यातील अनेक भागांत उसाची वाढ अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. अशा परिस्थितीत गाळप हंगाम लवकर सुरू केल्यास उसाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हंगाम लवकर सुरू करण्याबाबत शेतकरी संघटनांकडून विरोधाची भूमिका घेण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.