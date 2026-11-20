Maharashtra Sugarcane News: महाराष्ट्रात ऊसदराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी वाढीव दरासाठी आक्रमक झाले असून, काही ठिकाणी रास्ता रोको, चक्काजाम आणि कारखान्यांच्या वजनकाट्यांवर आंदोलन केले जात आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूरमध्ये झालेल्या दराच्या तोडग्यानंतर आता सोलापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनीही वाढीव दराची मागणी लावून धरली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची ही मागणी अचानक का वाढली? त्यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत?.उत्पादन खर्चात मोठी वाढशेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत ऊस उत्पादनासाठी लागणाऱ्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. रासायनिक खते, औषधे, मशागत, वीज, पाणी आणि मजुरीचे दर वाढले आहेत. त्याचबरोबर ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने निश्चित केलेली रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) मिळूनही प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा ताळमेळ बसत नसल्याची भावना आहे.साखरेच्या दरात वाढ, मग शेतकऱ्यांना फायदा का नाही?शेतकरी संघटनांचा प्रमुख आक्षेप साखरेच्या विक्री दरावर आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) फेब्रुवारी २०१९ पासून प्रतिकिलो ३१ रुपये आहे. दुसरीकडे ऊस उत्पादन आणि प्रक्रिया खर्च वाढत आहे. साखरेच्या बाजारभावात वाढ होत असताना त्याचा फायदा ऊस उत्पादकांनाही मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत ५० रुपये प्रतिकिलो करण्याची मागणीही करण्यात येत आहे..Annasaheb Jolle Halsiddhnath Sugar Factory: निपाणीच्या हालसिद्धनाथ साखर कारखान्याची २०२६-२७ हंगामासाठी ३७७० रुपये पहिली उचल जाहीर.इथेनॉल आणि उपपदार्थांच्या उत्पन्नातील वाटासाखर कारखान्यांना केवळ साखरेतूनच उत्पन्न मिळत नाही. मळीपासून इथेनॉल, बगॅसपासून वीज आणि प्रेसमडपासून इतर उत्पादने तयार केली जातात. या उपपदार्थांच्या विक्रीतून कारखान्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा योग्य हिस्सा शेतकऱ्यांनाही मिळावा, अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.जिल्ह्यानुसार वेगवेगळे दर का?पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली भागात काही कारखान्यांनी प्रतिटन ३,९०० रुपयांपर्यंत पहिली उचल जाहीर केली आहे. मात्र मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना तुलनेने कमी दर मिळत असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात उसाला समान आणि न्याय्य दर मिळावा, अशी मागणी जोर धरत आहे..FRP वाढूनही समाधान का नाही?केंद्र सरकारने २०२६-२७ हंगामासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यावर प्रतिक्विंटल ३६५ रुपये म्हणजेच प्रतिटन ३,६५० रुपये FRP निश्चित केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मते वाढलेला उत्पादन खर्च आणि साखर उद्योगातून मिळणारे उत्पन्न पाहता हा दर पुरेसा नाही. त्यामुळे FRP पेक्षा अधिक दर मिळावा, यासाठी आंदोलन सुरू आहे..उसाचे दर कारखानदारांच्या मनाप्रमाणे ठरत नाहीत. त्यामागे एक ठरावीक आर्थिक गणित असते, असे जेके इंडिया ई-ॲग्रीटेक चेअरमन उप्पल शाह सांगतात. केंद्र सरकार कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाच्या (CACP) शिफारसीनुसार, राज्य सरकार आणि साखर उद्योगाशी चर्चा करून दरवर्षी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (FRP) निश्चित करते.२०२६-२७ या हंगामासाठी १०.२५ टक्के रिकव्हरी असलेल्या उसाला प्रतिक्विंटल ३६५ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. उसाची रिकव्हरी प्रत्येक ०.१ टक्क्याने वाढल्यास शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३.५६ रुपये जास्त मिळतात. म्हणजेच उसातून साखर जितकी जास्त तयार होईल, तितका शेतकऱ्यांना मिळणारा दर वाढतो.FRP हा सरकारने ठरवून दिलेला किमान दर आहे. त्यामुळे कोणताही साखर कारखाना या दरापेक्षा कमी पैसे देऊ शकत नाही. मात्र, साखरेच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न आणि मळी, बगॅस, प्रेसमड, इथेनॉल तसेच वीज निर्मितीतून मिळणारे पैसे चांगले असतील, तर कारखाने FRP पेक्षा जास्त दरही देऊ शकतात..यंदा साखर उद्योगासाठी परिस्थिती अनुकूल असल्याचे चित्र आहे. एल-निनोच्या प्रभावामुळे देशात आणि जगभरात साखर उत्पादनाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी साखरेचा कारखाना पातळीवरील सरासरी विक्री दर प्रतिकिलो ३५ ते ३७ रुपये होता. तो आता वाढून ५० ते ५२ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.या परिस्थितीचा विचार करता, यंदा शेतकऱ्यांना FRP ची रक्कम वेळेत मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले साखर कारखाने सरकारने ठरवलेल्या किमान दरापेक्षा अधिक पैसे शेतकऱ्यांना देऊ शकतात, असेही उप्पल शाह यांनी स्पष्ट केले..Kolhapur Sugar Mills : साखरेच्या हमीभावात वाढ नाही, उत्पादन खर्च वाढला; कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांना महिन्याची साखर विकून द्यावे लागत आहे १५ दिवसांचे ऊस बिल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.