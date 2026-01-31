महाराष्ट्र बातम्या

Sunetra Ajit Pawar: राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री! सुनेत्रा पवार यांनी घेतली शपथ; कोणतं खातं मिळणार?

Sunetra Pawar Sworn in as Maharashtra's First Woman Deputy CM in Historic Move: सुनेत्रा पवार यांनी सायंकाळी पाच वाजता उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे उपस्थित होते.
संतोष कानडे
oath ceremony: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवार, दि. २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातामध्ये निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने पक्ष आणि सरकारमधील त्यांची जागा रिक्त झाली. ती जबाबदारी आता सुनेत्रा पवार यांनी स्वीकारली आहे. त्यांनी राजभवनातील लोकभवनात उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.

