Sunetra Pawar : सुनेत्रा पवारच उपमुख्यमंत्री! रात्री उशिरा मुंबईकडे रवाना; प्रथमच महिलेकडे पद

मुंबई : राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार या शपथ घेणार आहेत. रात्री उशिरा त्या मुंबईच्या दिशेने रवाना झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ गटनेत्या म्हणून त्यांची उद्याच (ता.३१) निवड करण्यात येणार असून त्यानंतर राजभवनात शपथविधी पार पडण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता आता संपणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत त्यांच्याशी औपचारिक चर्चा केली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.\\.अजित पवार यांच्या पश्चात सुनेत्रा पवार यांनीच उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व कार्यकर्ते आणि नेत्यांची भावना होती. त्यानुसार सुनेत्रा पवार यांना विचारणा करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून होकार आल्यानंतरच त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड करण्याचा निर्णय पक्षाकडून घेण्यात आला. उद्या (ता.३१) दुपारी पक्षाच्या सर्व आमदारांची बैठक विधानभवनात होणार असून यात पक्षाच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची सर्वानुमते निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना त्याबाबतचे पत्र दिल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून राज्यपाल कार्यालयाकडे याबाबत माहिती कळविण्यात येईल. त्यानंतर तातडीने शपथविधी उरकण्यात येऊ शकतो.राष्ट्रवादीचे नेते फडणवीसांना भेटलेराष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ नेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड करण्याबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांची वेळ घेऊन शपथविधीचा वेळ निश्चित केल्याचे समजते..Eknath Shinde: अस्वस्थ एकनाथ शिंदेंची अमित शाहांकडे नाराजी? थेट मुद्द्यालाच हात घातल्याची माहिती; इकडे फडणवीस-पवारांची गुप्त बैठक.दिवसभरात काय घडले?- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि आमदार धनंजय मुंडे यांच्या शिष्टमंडळाने सकाळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची त्यांच्या 'वर्षा' या अधिकृत निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत पुढील वाटचालीबाबत चर्चा झाली.- प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यातील चर्चा पार पडल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांची नेतेपदी निवड करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर सर्व आमदारांची बैठक उद्याच (ता.३१) घेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानंतर सर्व आमदारांना तसा निरोप देण्यात आला.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक उद्या (ता.३१) होणार असून, त्यात सुनेत्रा पवार यांची नेतेपदी निवड केली जाईल. अनेक नेत्यांची त्यांना उपमुख्यमंत्री करण्याची इच्छा आहे.- छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते.मंत्र्यांच्या संख्येचे बलाबल५ डिसेंबर २०२४ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यावेळी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. त्यानंतर त्याच महिन्यांत मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. सध्या भाजपकडे मुख्यमंत्रिपदासह २० मंत्रिपदे आहेत, शिवसेनेकडे (शिंदे गट) एकनाथ शिंदे यांच्यासह १२ मंत्रिपदे आहेत, तर माणिकराव कोकाटे यांची हकालपट्टी आणि अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची संख्या आठवर आली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि स्व. अजित पवार यांच्या कुटुंबीयांच्या निर्णयाच्या पाठीशी भाजप आणि महायुती ठामपणे उभी राहील. जो काही निर्णय असेल तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा असेल.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.