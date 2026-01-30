महाराष्ट्र बातम्या

Sunetra Pawar: ''..तर उद्याच शपथविधी'' सुनेत्रा पवारांचं नाव घेत छगन भुजबळांनी दिले स्पष्ट संकेत

Sunetra Pawar Likely to be Next Deputy CM, Chhagan Bhujbal Drops Big Hint: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांची उद्या बैठक बोलावण्यात आलेली आहे. बैठकीत पक्षनेता निवडला जाणार आहे.
संतोष कानडे
NCP DCM Decision: अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्याचं उपमुख्यमंत्रीपद रिक्त झालं झालं आहे. त्याजागी अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे ही जाबबदारी सोपविण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर खुद्द छगन भुजबळ यांनी तसे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

