Sunetra Pawar: ''..तर उद्याच शपथविधी'' सुनेत्रा पवारांचं नाव घेत छगन भुजबळांनी दिले स्पष्ट संकेत

NCP DCM Decision: अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्याचं उपमुख्यमंत्रीपद रिक्त झालं झालं आहे. त्याजागी अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे ही जाबबदारी सोपविण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर खुद्द छगन भुजबळ यांनी तसे स्पष्ट संकेत दिले आहेत..भुजबळ म्हणाले की, अजितदादांच्या दुर्दैवी निधनाने आमच्या सगळ्यांची झोप उडाली आहे. परंतु त्यांच्याकडे असलेली जबाबदारी कुणाकडे तरी देऊन पुढे काम चालवावं लागेल. उद्या विधीमंडळाच्या सदस्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये पक्षनेता निवडला जाईल. सुनेत्राताईंकडे हे पद द्यावं, अशी अनेकांची मागणी आहे, ते चूक नाही.. तेच करायला पाहिजे..भुजबळ पुढे म्हणाले, पक्षनेता निवडीसंदर्भातला निर्णय उद्याच्या आमदारांच्या बैठकीत होईल. उपमुख्यमंत्री पदाची जागा रिक्त आहे, ती जागा सुनेत्रा वहिणींकडे देण्याकडे आमचं लक्ष आहे. बाकी काय निर्णय घ्यायचा तो पक्ष ठरवेल तसं होईल. आमदारांच्या बैठकीत एकमत झालं तर उद्या शपथविधी होईल..दरम्यान, छगन भुजबळ यांनी स्पष्टपणे सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत संकेत दिले आहेत. त्यापूर्वी सुनील तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता. त्यांनी मात्र कुठलंही शक्यता वर्तवलेली नव्हती. मात्र शनिवारी आमदारांची बैठक बोलावली, हे निश्चित आहे. अनेक आमदारांनी जाहीरपणे सुनेत्रा पवारांच्या नावाचा आग्रह धरलेला आहे. तशा प्रतिक्रिया माध्यमांतून दिलेल्या आहेत..सुनील तटकरे काय म्हणाले?सुनील तटकरे म्हणाले की, आज आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मात्र आपण सर्जवण दुःखात आहोत. अशा परिस्थितीत पवार कुटुंबियांशी चर्चा करणं आमच्यासाठी अवघड आहे. धार्मिक विधी झाल्यानंतर आम्ही कुटुंबाशी चर्चा करु.. वहिणींशी आणि पवार कुटुंबियांशी बोलणं आमच्यासाठी अवघड आहे, असं तटकरे म्हणाले होते..