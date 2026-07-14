Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाला पक्षातील नेत्यांचाच विरोध, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद उघड

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील (अजित पवार) अंतर्गत वाद उघड झाला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीला कायदेशीर आव्हान दिले आहे. पक्षांतर्गत संघटनात्मक निवडणूक प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा दावा करत त्यांनी ती रद्द घोषित करण्याची मागणी केली..सिंह यांनी ९ जुलै रोजी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगासाठी पक्षाचे निर्णयक्षम (नोडल) अधिकारी ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांना सविस्तर कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. ही निवडणूक प्रक्रियाच बेकायदा असल्याने ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी या नोटिशीत केली आहे. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे..Mhada Lottery: म्हाडाकडून गुडन्यूज! ५ हजार घरांची बंपर लॉटरी, कधी आणि कुठे? तारीख आली समोर.१७ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या पक्षाच्या नोंदीनुसार अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे तात्पुरत्या स्वरूपात राष्ट्रीय घटनेनुसार अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली होती. मात्र, त्यानंतर विहित प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नसल्याचा आरोप सिंह यांनी केला आहे..काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आलेल्या पत्रात प्रफुल्ल पटेल आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्या पदांचा उल्लेख नसल्यानेही राजकीय चर्चांना वेग आला होता. त्यानंतर पक्षांतर्गत बैठक घेऊन मतभेद दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, आता अध्यक्षपदाच्या निवडीवरच कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाल्याने या घडामोडींना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे..तथापि, सच्चिदानंद सिंह यांनी नेमक्या कोणत्या कायदेशीर किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटींच्या आधारे ही नोटीस पाठवली आहे, याबाबत अद्याप सविस्तर माहिती समोर आलेली नाही. संबंधित पक्षांकडून यावर अधिकृत भूमिका मांडली जाण्याची प्रतीक्षा असून, या प्रकरणाकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..Mumbai Accident: मर्सिडीजची स्कूल बसला जोरदार धडक, वाहतूक विस्कळीत; VIDEO VIRAL.सुधारणा हव्यात : पटेलया संदर्भात पक्षाचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी संपर्क साधला असता, पक्षात अस्वस्थता आल्याचे त्यांनी मान्य केले. तसेच या पार्श्वभूमीवर पक्षात तातडीने सुधारणा करण्याची आवश्यकता असून त्या दृष्टीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.