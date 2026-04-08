Sunetra Pawar Devendra Fadnavis Meeting : सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीला; बारामती पोटनिवडणुकीत भाजपची यंत्रणा सक्रीय

Parth Pawar meets Devendra Fadnavis : बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय हालचालींना चांगलाच वेग आला असून महायुतीतील समन्वयाच्या हालचालीही वेगाने सुरू झाल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याने या भेटीची राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. या भेटीत आगामी निवडणुकीतील रणनीती, प्रचारयोजना आणि महायुतीचा पाठिंबा याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे..बारामती पोटनिवडणूक प्रतिष्ठेची बनत असताना सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचारासाठी भाजपची संघटनात्मक ताकद सक्रिय होणार आहे. "मोठा भाऊ" म्हणून भाजप पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील आणि विजयासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल, असा शब्द या भेटीत देण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे..उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर झालेल्या या भेटीत स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे, मतदारसंघातील परिस्थिती तसेच प्रचाराचा आराखडा यावर सविस्तर चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, काँग्रेसनेही उमेदवार दिल्याने महायुतीने सावध पवित्रा घेत प्रचारयंत्रणा अधिक आक्रमक करण्याची तयारी सुरू केली आहे..Sunetra Pawar : 'दादांनंतरची ही पहिलीच निवडणूक, त्यांना श्रध्दांजली अर्पण करण्याची बारामतीकरांना संधी'; पोटनिवडणुकीबाबत काय म्हणाल्या सुनेत्रा पवार?.बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांच्या विजयासाठी भाजपचा पाठिंबा निर्णायक ठरू शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक आणि समर्थक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. बारामतीतील ही लढत प्रतिष्ठेची मानली जात असून, या पोटनिवडणुकीचा निकाल राज्यातील राजकारणासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.