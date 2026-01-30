Sunil Tatkare: ''पवार कुटुंबाशी बोलणं आमच्यासाठी अवघड'', मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर सुनील तटकरेंचा माध्यमांशी संवाद, उद्या आमदारांची बैठक

NCP DCM Decision: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांचं बुधवारी विमान अपघातामध्ये निधन झालं. या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्याचं उपमुख्यमंत्रीपद आणि अर्थखातं रिक्त झालं आहे. ही जाबाबदारी अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे द्यावी, अशी मागणी सर्वस्तरातून होतेय..शुक्रवारी सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, मंत्री छगन भुजबळ यांचा समावेश होता. बैठकीमध्ये काय चर्चा झाली, हे मात्र बाहेर येऊ शकलं नाही..Fake UDID : बनावट यूडीआयडी वापरणाऱ्यांना दणका; ॲपद्वारे प्रवाशांची तपासणी; कारवाईसाठी एस. टी. महामंडळाला पत्र.या बैठकीनंतर सुनील तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, आज आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मात्र आपण सर्वजण दुःखात आहोत. अशा परिस्थितीत पवार कुटुंबियांशी चर्चा करणं आमच्यासाठी अवघड आहे. धार्मिक विधी झाल्यानंतर आम्ही कुटुंबाशी चर्चा करु.. वहिणींशी आणि पवार कुटुंबियांशी बोलणं आमच्यासाठी अवघड आहे, असं तटकरे म्हणाले..KVS Recruitment 2026: शिक्षण क्षेत्रात नोकरीची संधी! KVS मध्ये 987 स्पेशल एजुकेटर मेगा भरती लवकरच; जाणून घ्या वयोमर्यादा आणि निवड प्रक्रिया.दरम्यान, शुक्रवारी बारामती येथे अजित पवार यांच्या अस्थी विसर्जित करण्यात आल्या. यावेळी सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार, सुप्रिया सुळे यांच्यासह पवार कुटुंबियातल्या सदस्यांची उपस्थिती होती. पुढच्या दोन-तीन दिवसांमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अनेकांनी सुनेत्रा पवारांचं नाव पुढे केलं आहे. दुसरीकडे शनिवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांची बैठक होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.