Sunil Tatkare: ''पवार कुटुंबाशी बोलणं आमच्यासाठी अवघड'', मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर सुनील तटकरेंचा माध्यमांशी संवाद, उद्या आमदारांची बैठक

NCP Delegation Meets CM Devendra Fadnavis: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यासह छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची शुक्रवारी भेट घेतली.
NCP DCM Decision: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांचं बुधवारी विमान अपघातामध्ये निधन झालं. या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्याचं उपमुख्यमंत्रीपद आणि अर्थखातं रिक्त झालं आहे. ही जाबाबदारी अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे द्यावी, अशी मागणी सर्वस्तरातून होतेय.

