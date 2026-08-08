Sunil Tatkare on Prashant Kishore: नेतृत्वबदलाच्या शिफारसीबद्दल माहिती नाही, मला रणनितीकाराची गरज नाही; प्रशांत किशोर यांच्या नियुक्तीवर तटकरेंची प्रतिक्रिया

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्य नेतृत्वात बदल करण्याबाबत ज्येष्ठ राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी दिलेल्या सल्ल्याबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर आपण व्यवहारी राजकारणी असल्याने राजकीय रणनीतीकारांवर आपण अवलंबून नसल्याचे त्यांनी सांगितले. .मात्र त्याचबरोबर पक्षात कोणाची नियुक्ती केली असल्याची आपल्याला माहिती नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ज्येष्ठ राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी नुकतीच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांची ‘देवगिरी’ या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली..Missing Link Safety Risk: बंदी असूनही अवजड वाहने सुसाट; ‘मिसिंग लिंक’मध्ये महामार्ग पोलिस, एमएसआरडीसी प्रशासन करते काय?.या बैठकीत किशोर यांनी पक्षाच्या राज्यातील संघटनेत मोठ्या फेरबदलाची गरज व्यक्त केल्याचे सांगितले जाते. त्यात प्रदेशाध्यक्ष बदलाचाही मुद्दा मांडण्यात आल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, किशोर यांची पक्षाच्या रणनीतीकारपदी नियुक्ती झाल्याची कोणतीही माहिती नाही. प्रदेशाध्यक्षपदात बदल करण्याबाबतही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आपल्याला कोणतीही माहिती दिलेली नाही..ओडिसावरून सोलापुरात येणारा साडेसहा कोटींचा गांजा पकडला! पुण्याच्या ‘कस्टम’ची कारवाई; ट्रकमध्ये भाजीपाल्याच्या क्रेटखाली लपिवली गांजाची ४६ पोती.मी व्यावहारिक राजकारणी : तटकरेगेल्या ४० वर्षांहून अधिक काळ सक्रिय राजकारणात आहे. मी जमिनीवर, लोकांमध्ये काम करणारा व्यावहारिक राजकारणी आहे. त्यामुळे कोणत्याही रणनीतीकारांबाबत मला भाष्य करायचे नाही. निदान माझ्या मतदारसंघात तरी मी रणनीतीकारांवर अवलंबून राहत नाही, असे तटकरे यांनी सांगितले. निवडणुका गमावणाऱ्या सूत्रांपेक्षा राजकीय प्रगल्भता आणि प्रत्यक्ष अनुभव माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. व्यापक पातळीवर पक्षांमध्ये रणनीतीकारांची भूमिका असू शकते, असेही तटकरे यांनी मान्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.