Sunil Tatkare: तिन्ही पवारांचा एकत्रित फोटो बघून तटकरे काय म्हणाले? रोहित पवारांना जुन्या भूमिकांची करुन दिली आठवण

Pawar Family Reunion Photo Viral Sunil Tatkare Dismisses Merger Rumors: पवारांच्या या भेटीचा विलिनीकरणाशी संदर्भ लावणं चुकीचं असल्याचं तटकरे म्हणाले. पवार कुटुंब एकत्र येतं.. राज्यातून जनता सांत्वनासाठी येत आहे, असंही ते म्हणाले.
sunil tatkare reaction on pawar family photo

esakal

संतोष कानडे
Updated on

NCP Merger Issue: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष या दोन्ही पक्षांच्या विलिनीकरणावरुन राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. राष्ट्रवादीचे नेते म्हणताएत की, असं काही ठरलं नव्हतं तर शरद पवार गटाच्या नेत्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, अजितदादांनी त्यासंदर्भात अनेक बैठका घेऊन एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला होता.

