Sunil Tatkare: तिन्ही पवारांचा एकत्रित फोटो बघून तटकरे काय म्हणाले? रोहित पवारांना जुन्या भूमिकांची करुन दिली आठवण

NCP Merger Issue: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष या दोन्ही पक्षांच्या विलिनीकरणावरुन राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. राष्ट्रवादीचे नेते म्हणताएत की, असं काही ठरलं नव्हतं तर शरद पवार गटाच्या नेत्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, अजितदादांनी त्यासंदर्भात अनेक बैठका घेऊन एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला होता..यातच शनिवारी एक फोटो सोशल मीडियात चांगलाच व्हायरल झाला. फोटोमध्ये शरद पवार हे पार्थ पवारांशी चर्चा करीत आहेत. सोबत रोहित पवारही आहेत. या फोटोंमुळे पुन्हा एकदा विलिनीकरणाच्या चर्चेने जोर धरला आहे. शरद पवार काहीतरी खेळी करतील, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. पवार हे बारामतीमध्ये असून पार्थ पवारांसोबत विद्या प्रतिष्ठानमध्ये त्यांची अनेकदा बैठक झाली. तर सुनेत्रा पवारांना भेटण्यासाठी दोनवेळा पवार त्यांचा निवासस्थानी गेले..यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तिन्ही पावारांच्या एकत्रित फोटोवर तटकरेंना विचारण्यात आलं होतं. ते म्हणाले की, या भेटीचा विलिनीकरणाशी संदर्भ लावणं चुकीचं आहे. रोज संध्याकाळी पवार कुटुंब एकत्र येतं.. राज्यातून जनता सांत्वनासाठी येत आहे, त्यामुळे ते एकत्रित थांबतात. त्यांनी चर्चा करणं गैर नाही. कुटुंब एकत्रितपणे बोलत असेल तर वावगं वागण्यासारखं काहीही नाही..दरम्यान, दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाबाबत रोहित पवार हे १० तारखेला माध्यमांशी बोलणार आहेत. या पत्रकार परिषदेत ते काही पुरावेदेखील सादर करणार असल्याची माहिती आहे. यावर बोलताना सुनील तटकरे यांनी शालजोडे मारले. ते म्हणाले, रोहित पवारांनीच हा पक्ष वाढवलेला आहे.. विधानसभेला आमचे ४१ आमदार निवडून आलेले होते.. आम्ही एनडीएमध्ये गेल्याचा निर्णय घेतल्यापासून त्यांनी अजितदादांवर नेहमीच स्तूतीसुमनं उधळली होते.. दादांनी घेतलेला निर्णय रोहित पवारांना किती प्रिय होता, हे सगळ्यांनी बघितलेलं आहे, त्यामुळे त्यांचा मोठा अधिकार आहे..अशा शेलक्या शब्दांमध्ये सुनील तटकरे यांनी रोहित पवारांवर टीकास्र सोडलं. येत्या १० तारखेला रोहित पवार विलिनीकरणासंदर्भातले पुरावे देणार आहेत. तर १२ तारखेला अजित पवारांच्या विमान अपघातासंबंधी उपस्थित होत असल्याचं प्रश्नांवर बोलणार आहेत..