Sunil Tatkare On NCP: अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचं विलिनीकरण होणार का? भवितव्य सांगून सुनील तटकरेंचं मोठं वक्तव्य; काय म्हणाले?

अजित पवार यांच्या निधनानंतर देशभरात शोककळा पसरली आहे. तसेच या दुर्दैवी घटनेननंतर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मनात 'आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचं काय होणार?' असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचं भवितव्य काय? अजितदादा यांच्यानंतर राष्ट्रवादी पक्ष पुढे कोण चालवणार? असे अनेक प्रश्न पडले आहे. तसेच याबाबत शंकाही व्यक्त केल्या जात आहेत. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी महत्त्वाचे आणि मोठे वक्तव्य केले आहे. सुनील तटकरे म्हणाले की, नेतृत्वाची स्पष्ट भूमिका सुनेत्रा पवार यांच्या हाती आहे. विधिमंडळ पक्षाचा नेतेपदी त्यांची निवड एकमताने झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सुनेत्रा पवार यांचा उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी देखील पार पडला आहे. त्यामुळे आता अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या अध्यक्षपदाची रिक्त जागी महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची निवड होईल, असं ते म्हणाले आहेत. यामुळे राष्ट्रवादी पक्षाच्या भवितव्याची वाटचाल सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली होईल, अशी स्पष्ट भूमिका पक्षाच्या सहकाऱ्यांची असेल. सुनेत्रा पवार या देखील पक्ष आणि पक्षाचे संघटन ही जबाबदारी सक्षमपणे आणि आत्मविश्वासाने पार पाडतील, अशी भूमिका सुनिल तटकरे यांनी मांडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील (NCP) दोन्ही गटांच्या प्रस्तावित विलीनीकरणाच्या मागणीला जोर येत आहे. माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी सुनेत्रा पवार यांचा सर्व आमदारांची बैठक बोलावण्याचा संदेश मिळाल्याची पुष्टी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीचा मुख्य अजेंडा पक्षाचे भविष्य आणि शरद पवार गटात संभाव्य विलीनीकरण हा आहे. सुनेत्रा पवार कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व आमदारांचे वैयक्तिक मत ऐकू इच्छितात, जेणेकरून पक्षात कोणत्याही मतभेदाला जागा राहणार नाही.