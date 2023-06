By

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं देशात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. यासाठी विधी आयोगानं याची पडताळणी सुरु केली असून देशातील धार्मिक संघटनांकडून याबाबत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या कायद्याबाबत शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून केंद्र सरकारला आरसा देखील दाखवला आहे. (Support for Uniform Civil Code but Uddhav Thackeray showed mirror to Modi govt)

ठाकरे म्हणाले, आमचा समान नागरी कायद्याला पाठींबा आहे. पण जे हा कायदा आणणार आहेत त्यांनी हा विचार केलेला नाही की या कायद्यामुळं केवळ मुस्लिमांना अडचणी निर्माण होणार नाहीत तर हिंदुंना देखील यामुळं अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच इतर अनेक प्रश्न देखील यामुळं उपस्थित होतील. (Latest Marathi News)

हे सांगताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, समान नागरी कायदा लागू झाल्यास काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत गोहत्या बंदी उठवावी लागेल. यासाठी त्यांनी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर यांचा दाखला दिला. पर्रिकर यांनी स्वतः म्हटलं होतं की, जर गोव्यात गोमांसाची कमतरता भासली तर आम्ही ते आयात करु. (Marathi Tajya Batmya)

समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारनं सध्या हालचाली करणं यामागं राजकीय हेतू असल्याची टीका सुरु झाली आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर देशातील प्रत्येकासाठी मग तो कुठल्याही धर्माचा असो एकाच प्रकारचे कायदे लागू होतील. त्यांचे सर्व प्रकारचे धार्मिक कायदे मोडित निघतील.

यामध्ये लग्न, वारस नोंद, दत्तक आदींचा बाबत धार्मिक कायद्यांप्रमाणं काम करता येणार नाहीत. पण भारतात सर्वच धर्मियांची आपापल्या धार्मिक कायद्यांत रस असल्यानं या समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणं अवघड असल्याचं मानलं जात आहे.