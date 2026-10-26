Maharashtra SIR: मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेत 33 टक्के मतदारांची नावे वगळली? सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

Maharashtra SIR voter list: महाराष्ट्रातील विशेष पुनरीक्षण मोहिमेअंतर्गत मतदार यादीत नावे नोंदवणे, दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान राज्यातील सुमारे ३३ टक्के मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.ही याचिका अरुण आनंदगिरी यांनी दाखल केली असून त्यावर पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली..दातार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, मुंबई आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये सध्या सुमारे ३,५०० पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. जुन्या इमारती आणि सोसायट्या पाडल्यामुळे हजारो रहिवासी तात्पुरत्या स्वरूपात इतर ठिकाणी राहायला गेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे सध्याचे पत्ते आणि जुन्या नोंदी यांमध्ये तफावत आढळत असल्याने या मतदारांची नावे मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर वगळली जाण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे..याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असाही युक्तिवाद केला की, ज्या मतदारांची नावे आधीच्या मतदार याद्यांमध्ये आधीपासूनच समाविष्ट होती, त्यांच्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र नवीन अर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. आधीच नोंदणीकृत असलेल्या मतदारांकडून पुन्हा 'फॉर्म-६' भरून घेणे चुकीचे आहे, कारण हा फॉर्म केवळ पहिल्यांदाच मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या नवीन मतदारांसाठी असतो.....म्हणून मंदिरात जीन्स परिधान केली; प्राजक्ता माळीच्या पोस्टची चर्चा, ‘त्या’ ठिकाणी जाऊन घेतलं दर्शन.त्यामुळे नागरिकांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून दावे व हरकती नोंदवण्याची मुदत वाढवण्यात यावी, तसेच न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यावर स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली..यावर सर्वोच्च न्यायालयाने लगेच मुदतवाढ देण्यास नकार दिला, परंतु या प्रकरणाची सखोल सुनावणी घेण्याचे आश्वासन याचिकाकर्त्यांना दिले. सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्ते या मुद्द्यावर न्यायालयासमोर आले आहेत, त्यामुळे काळजी करण्याचे कारण नाही; जर नागरिक आवश्यक कागदपत्रे दाखल करण्यापासून वंचित राहिले असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले, तर न्यायालय नंतरही मुदत वाढवण्याचे निर्देश देऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.