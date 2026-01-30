Supreme Court Order: सॅनिटरी पॅड नसेल तर शाळा नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक आदेश

Sanitary Pads in Schools: सर्वोच्च न्यायालयाने मुलींच्या आरोग्य आणि सन्मानाशी संबंधित एक महत्वाचा निर्णय देत मासिक पाळीशी निगडित सुविधा या मूलभूत हक्कांच्या चौकटीत येतात, असे ठामपणे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या मते, मासिक पाळीतील आरोग्य आणि स्वच्छतेची काळजी घेणे हा केवळ कल्याणकारी मुद्दा नसून, तो संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत येणाऱ्या जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. .या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर खासगी शाळांनी मुलींना आवश्यक स्वच्छता सुविधा आणि मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून दिले नाही, तर अशा शाळांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते. यसोबतच, सरकारी यंत्रणांनीही या जबाबदारीपासून स्वतःला दूर ठेवू नये, अन्यथा त्यांनाही उत्तरदायी धरले जाईल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.न्यायमूर्ती जे.बी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने देशांतील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक शाळेत मुली व मुलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असणे अनिवार्य आहे. तसेच, सरकारी किंवा खासगी असा कोणताही भेट न करता, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ आणि सुरक्षित शौचालयांची व्यवस्था करणे बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..February Tarot Horoscope: फेब्रुवारीत बदलणार भाग्य! लक्ष्मी नारायण राजयोगामुळे 12 राशींमधील कोणत्या राशींना मिळणार श्रीमंती? वाचा मासिक टॅरो राशीभविष्य.जीवनाचा अधिकार केवळ अस्तित्वापुरता मर्यदित नाहीन्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, जीवनाचा अधिकार म्हणजे फक्त जिवंत राहणे नव्हे, तर सन्मानाने, आरोग्यपूर्ण आणि समान संधीसह जगण्याचा अधिकार होय. मासिक पाळीशी संबंधित आरोग्य आणि स्वच्छता या घटकांकडे दुर्लक्ष केल्यास मुलींच्या प्रतिष्ठेचा भंग होतो, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.न्यायलयाच्या मते, स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधा नसणे म्हणून मुलींना अपमान, भेदभाव आणि अनावश्यक त्रास सहन करावा लागणे होय, जे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही.शिक्षणावर होणारा थेट परिणामहा खटला केंद्र सरकारच्या शाळकरी मुलींसाठीच्या मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित होता. न्यायालयासमोर मुख्य प्रश्न असा होता की, शाळांमध्ये योग्य शौचालयांची अनुपस्थिती, सॅनिटरी पॅडची कमतरता किंवा सुरक्षित वातावरणाचा अभाव हे शिक्षणाच्या अधिकारला बाधा आणले का? यावर न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत सांगितले की, अशा सुविधांचा अभाव अनेक मुलींना शाळेत गैरहजर राहण्यास किंवा शिक्षण अर्धवट सोडण्यास भाग पाडतो. त्यामुळे हा प्रश्न थेट शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराशी जोडलेला आहे..गोपनीयता, समानता आणि राज्याची जबाबदारीन्यायालयाने गोपनीयतेच्या मुद्द्यावरही भर देत सांगितले की, वैयक्तिक गोपनीयता ही मानवी प्रतिष्ठेचा अविभाज्य भाग आहे. राज्याची भूमिका केवळ हस्तक्षेप न करण्यापुरती मर्यादित नसून, नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना करणेही तितकेच आवश्यक आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, समान संधी तेव्हाच शक्य होतात, जेव्हा सर्वाना आवश्यक संसाधने, माहिती आणि आधार उपलब्ध करून दिला जातो.समाजाला दिलेला स्पष्ट संदेशआपल्या निर्णयातून न्यायालयने समजला थेट आणि संवेदनशील संदेश दिला आहे. हा निर्णय त्या मुलींसाठी आहे जी संकोचामुळे मदत मागू शकत नाही, त्या शिक्षकासाठी आहे जो मदत करू इच्छितो पण साधनसामग्रीच्या अभावामुळे मर्यादित आहे, आणि त्या पालकांसाठी आहे ज्यांना अशा समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दूरगामी परिणाम समजत नाहीन्यायालयाने ठाम शब्दांत सांगितले की, मासिक पाळीच्या कारणामुळे जर एखादी मुलगी शाळेत जाऊ शकत नसेल, तर त्यासाठी मुलगी जबाबदार नसून संपूर्ण व्यवस्था आणि समाजाची मानसिकता जबाबदार आहे..Budget Expectations 2026: यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी कौशल्य आणि पायाभूत सुविधांकडे लक्ष.याचिकेची पार्श्वभूमीहा निकाल 10 डिसेंबर 2024 रोजी जया ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर देण्यात आला आहे. या याचिकेत इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींसाठी मासिक पाळी स्वच्छता विषयक केंद्र सरकारचे धोरण देशभरातील सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये प्रभावीपणे राबवण्याची मागणी करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.