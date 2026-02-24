महाराष्ट्र बातम्या

ZP Election Supreme Court : महाराष्ट्रातील २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर, कोर्टाचा स्पष्ट शब्दात नकार

Maharashtra local body elections news : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असल्यास निवडणुका घेऊ नयेत, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
SC Halts Maharashtra Local Body Polls Over 50% Reservation Cap

SC Halts Maharashtra Local Body Polls Over 50% Reservation Cap

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Supreme Court stay on local body elections : आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून मनाई करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेऊ देण्याची विनंती केली होती, मात्र ही मर्यादा ओलांडलेल्या २२ जिल्हा परिषदा तसेच अन्य पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे.

