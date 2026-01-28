महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar: कुटुंबियांना भेटताच अश्रुंचा बांध फुटला, सुप्रिया सुळेंसह सुनेत्रा पवारांनी हंबरडाच फोडला; काळीज पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ समोर

Ajit Pawar Death: अजित पवार यांच्या निधनानंतर देशभरात हळहळ पसरली आहे. या घटनेमुळे सुप्रिया सुळे आणि पत्नी सुनेत्रा पवार यांना अश्रुंचा बांध फुटला असून याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Supriya Sule and Sunetra Pawar emotional video viral

मुंबई : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांचा विमान अपघातात दुःखद निधन झाले आहे. या घटनेमुळे देशभरात हळहळ पसरली असून या बातमीमुळे सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. रोखठोक बोलणारा तसेच सामान्य माणूस, शेतकरी यांच्याशी नाळ जोडलेला लोकनेत्याच्या दुर्दैवी मृत्यूमुळे महाराष्ट्रात आक्रोश पसरला आहे.

