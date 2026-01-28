Ajit Pawar: कुटुंबियांना भेटताच अश्रुंचा बांध फुटला, सुप्रिया सुळेंसह सुनेत्रा पवारांनी हंबरडाच फोडला; काळीज पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ समोर

मुंबई : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांचा विमान अपघातात दुःखद निधन झाले आहे. या घटनेमुळे देशभरात हळहळ पसरली असून या बातमीमुळे सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. रोखठोक बोलणारा तसेच सामान्य माणूस, शेतकरी यांच्याशी नाळ जोडलेला लोकनेत्याच्या दुर्दैवी मृत्यूमुळे महाराष्ट्रात आक्रोश पसरला आहे. .उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुंबईहून बारामती येथे जात असताना लॅण्डिंगदरम्यान हा अपघात झाला. या घटनेमुळे अजित पवार यांच्या कुटुंबाला धक्का बसला आहे. या घटनेनंतर शरद पवार यांच्यासह संपूर्ण कुटुंब बारामतीमध्ये दाखल झाले असून कुटुंबाचे भावनिक फोटो समोर आले आहेत..Ajit Pawar: अजित पवारांच्या विमान अपघाताची बातमी पहिल्यांदा कशी आणि कुणाला समजली? राजेश टोपेंनी संपूर्ण घटनाक्रमच सांगितला!.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार आणि अजित पवार यांच्या बहिण सुप्रिया सुळे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार भावुक झाल्या आहेत. बारामती येथे पवार कुटुंबातील इतर सदस्यांना भेटताना यांना अश्रू अनावर झाले असून याबाबतचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत..अजित पवार यांच्या अपघातानंतर सुप्रिया सुळे, सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार बारामती विमानतळावर दाखल झाले. यावेळी शरद पवार यांचे जुने सहकारी मित्र विठ्ठल शेठ मणियार उपस्थित असून त्यांना पाहून सुळे आणि पवार यांना अश्रू अनावर झाले. विठ्ठल शेठ मणियार यांची गळाभेट घेत सुप्रिया सुळे यांनी अश्रूंचा बांध फोडला. यावेळी 'तुमचा लाडला होता' असेही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले..Ajit Pawar Death: डोळ्यांवर चष्मा आणि... अजित पवारांचा टेक ऑफ पूर्वीचा शेवटचा फोटो समोर .दरम्यान, यावेळी सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनाही अश्रू अनावर झाले असून पवार कुटुंबांला भावूक झाल्याचे पाहत उपस्थितीत लोकांच्याही डोळ्यात पाणी आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.