Supriya Sule: शरद पवार गटाचे आठ खासदार घेणार पंतप्रधानांची भेट; 'एफसीआरए' विधेयकासंदर्भात भूमिका केली स्पष्ट

FCRA Bill Demand for JPC: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे ८ लोकसभा खासदार सोमवारी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहिती दिली. शिवाय सध्याच्या एफसीआरए विधेयकाला आमचा विरोध असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं..शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये सुप्रिया सुळे बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, सोमवारी सकाळी ११ वाजता आमचे आठ खासदार महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसाठी पंतप्रधानांना भेटणार आहेत. पंतप्रधान मोदी सगळ्या पक्षाच्या खासदारांना भेटत असतात. विकासकामांसाठी आम्ही ऑफिशयली भेट घेणार आहोत..Devbhoomi Jat Name Change Controversy : 'देवभूमी जत' नामांतराला भाजप वगळता सर्वपक्षीय नेत्यांचा तीव्र विरोध! नाव बदलण्याऐवजी तालुक्याचे त्रिभाजन करण्याची जोरदार मागणी.येऊ घातलेल्या संभाव्य 'एफसीआरए' विधेयकांसंदर्भात बोलताना खासदार सुळे म्हणाल्या की, हे विधेयक आत्ताच्या फॉर्ममध्ये असेल तर त्याला आमचा विरोध आहे. सरकारने घाई करु नये, त्या बिलावर चर्चा झाली पाहिजे. सशक्त लोकशाहीमध्ये फक्त विरोध करुन चालत नाही, चर्चाही करावी लागते. हे बिल माघारी घ्या नाहीतर ज्वॉईंट पार्लमेंटरी कमिटीकडे पाठवा, अशी आमची मागणी आहे..''फॉरेन फंडिंग सगळंच वाईट नसतं. त्यातून अनेक समाजोपयोगी कामंही होत असतात. याचाही सरकारने विचार करणं गरजेचं आहे. एफसीआरए बिल आमच्यावर लादू नका, नाहीतर आम्ही त्याला विरोध करणार आहोत. अविश्वास न दाखवता पारदर्शकपणे काम कसं होईल, यावर चर्चा झाली पाहिजे.'' असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या..राज्यातील कर्जमाफीबद्दल बोलतना खासदार सुळे यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले. त्या म्हणाल्या, कर्जमाफीबद्दलचा इतका असंवेदनशीलपणा मी कधीच बघितला नाही. या सरकारचं सगळं काम निवडणुकीपुरतं असतं. काळ्या मातीशी इमान राखणाऱ्या शेतकऱ्याला कसले नियम-कायदे? पेपर फुटतात तेव्हा नियम-कायदे कुठे जातात? शेतकऱ्यांना नियम लावणाऱ्या सरकारचा मी निषेध करते..Nandurbar Crime News: अल्पवयीन मुलांसह समवयस्कांवर ४ वर्षे अत्याचार, अनैसर्गिक संबंध ठेवत फोटो, व्हिडीओची काढले; २२ वर्षीय तरुणाला अटक.काय आहे FCRA विधेयक?परदेशातून मिळणाऱ्या देणग्या, निधी किंवा आर्थिक योगदानावर हा कायदा लागू होतो.प्रामुख्याने NGO, ट्रस्ट, संस्था, संघटना यांना परदेशी निधी स्वीकारण्यासाठी FCRA अंतर्गत नोंदणी किंवा परवानगी आवश्यक असते.सरकार या निधीचा कुठे आणि कशासाठी वापर केला जातो यावर नियम आणि देखरेख ठेवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.