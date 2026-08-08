महाराष्ट्र बातम्या

Supriya Sule: शरद पवार गटाचे आठ खासदार घेणार पंतप्रधानांची भेट; 'एफसीआरए' विधेयकासंदर्भात भूमिका केली स्पष्ट

Delegation to Meet PM Modi: संभाव्य 'एफसीआरए' विधेयकांसंदर्भात बोलताना खासदार सुळे म्हणाल्या की, हे विधेयक आत्ताच्या फॉर्ममध्ये असेल तर त्याला आमचा विरोध आहे. सरकारने घाई करु नये.
Supriya Sule PM Modi meeting

Supriya Sule PM Modi meeting

esakal

संतोष कानडे
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FCRA Bill Demand for JPC: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे ८ लोकसभा खासदार सोमवारी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहिती दिली. शिवाय सध्याच्या एफसीआरए विधेयकाला आमचा विरोध असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

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