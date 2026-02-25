महाराष्ट्र बातम्या

पवारांच्या राज्यसभेसाठी लेकीची फिल्डिंग! संजय राऊतांशी चर्चा, खर्गे आणि उद्धव ठाकरेंना भेटणार सुप्रिया सुळे

Supriya Sule on Rajyasabha Election शरद पवार यांना राज्यसभेवर पाठवण्याची सर्वांची इच्छा असल्याचं विधान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलंय. यासंदर्भात संजय राऊत यांच्याशी चर्चा झाल्याचंही त्या म्हणाल्या.
Supriya Sule Pushes For Sharad Pawar Rajya Sabha Nomination

Supriya Sule Pushes For Sharad Pawar Rajya Sabha Nomination

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Rajya Sabha Equation Shifts In Maharashtra Politics राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना राज्यसभेवर पाठवण्याची सर्वांची इच्छा असल्याचं विधान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलंय. यासंदर्भात संजय राऊत यांच्याशी चर्चा झाल्याचंही त्या म्हणाल्या. सध्या शरद पवार हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पुण्यात आहेत. आजच त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. चार दिवसांच्या विश्रांतीनंतर शरद पवार घरी परतणार आहेत. महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या सात जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. यात सध्याच्या संख्याबळानुसार महायुतीला ६ तर महाविकास आघाडीला एक जागा मिळण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Supriya Sule
NCP
Rajya Sabha

Related Stories

No stories found.