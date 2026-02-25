पवारांच्या राज्यसभेसाठी लेकीची फिल्डिंग! संजय राऊतांशी चर्चा, खर्गे आणि उद्धव ठाकरेंना भेटणार सुप्रिया सुळे

Rajya Sabha Equation Shifts In Maharashtra Politics राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना राज्यसभेवर पाठवण्याची सर्वांची इच्छा असल्याचं विधान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलंय. यासंदर्भात संजय राऊत यांच्याशी चर्चा झाल्याचंही त्या म्हणाल्या. सध्या शरद पवार हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पुण्यात आहेत. आजच त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. चार दिवसांच्या विश्रांतीनंतर शरद पवार घरी परतणार आहेत. महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या सात जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. यात सध्याच्या संख्याबळानुसार महायुतीला ६ तर महाविकास आघाडीला एक जागा मिळण्याची शक्यता आहे. .महाविकास आघाडीला मिळणाऱ्या एका जागेवर कुणाला संधी द्यायची यावरून सध्या तिन्ही पक्षांमध्ये रस्सीखेंच दिसून येतेय. शिवसेना ठाकरे गटाकडून सुरुवातीपासूनच या जागेवर दावा केला जात आहे. दरम्यान आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शरद पवार यांना राज्यसभेवर पाठवावं अशी सर्वांची इच्छा असल्याचं म्हटल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे..F-16 लढाऊ विमान हायवेवर कोसळलं, उड्डाणानंतर २ मिनिटांनी रडारवरून गायब; दुर्घटनेचा VIDEO आला समोर.पवार साहेबांनी राज्यसभेवर जावं अशी सर्वांची इच्छा आहे. मी अनिल देसाई आणि संजय राऊतांनाही विनंती केलीय. संजय राऊत यांच्याशी चर्चा झाली आहे. पवार साहेबांशी सर्वांचे प्रेमाचे नातं आहे. त्यामुळे सर्वांना वाटतं की पवार साहेब यांनी राज्यसभेत असावं असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या..काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा करणार आहे. तसंच मंगळवारी जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांना भेटले. आज उद्धवजी यांची भेट मागितली असल्याचंही सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं..दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेच्या उमेदवारीबाबत म्हटलं की, प्रत्येक पक्ष आपला उमेदवार राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी प्रयत्न करतो. शरद पवारांच्या उमेदवारीवर महाविकास आघाडीत चर्चा होईल. शरद पवारांसारखा ज्येष्ठ नेता अजून एक संधी घेणार असल्याची इच्छा व्यक्त करतो तेव्हा त्यावर चर्चा करू..शरद पवारांना रुग्णालयातून डिस्चार्जशरद पवार यांना डीहायड्रेशनचा त्रास झाल्यानं पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. रुबी क्लिनिकमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असल्याचं डॉ़क्टरांनी सांगितलं. शरद पवार लवकरच मुंबईला जाणार असल्याची माहिती समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.