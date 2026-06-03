आनंदवार्ता! वाघ संवर्धनाला नवी चालना; ताडोबातील 'झिनत' ने ओडिशात दिला चार शावकांना जन्म

चंद्रपूर : महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून ओडिशातील सिमलीपाल व्याघ्रप्रकल्पात स्थलांतरित करण्यात आलेल्या 'झिनत' वाघिणीने चार शावकांना जन्म दिला आहे. यामुळे सिमलीपाल येथील व्याघ्र संवर्धन प्रयत्नांना नवी ऊर्जा मिळाली आहे. ओडिशातील सिमलीपाल व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांच्या आनुवंशिक विविधतेत वाढ करून त्यांच्या लोकसंख्येचे भवितव्य सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने व्याघ्र स्थलांतर मोहीम राबविण्यात आली होती..केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या मंजुरीनंतर ओडिशा वन विभागाने महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून वाघांचे स्थलांतर करण्याचा उपक्रम हाती घेतला होता. या उपक्रमाअंतर्गत ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान ताडोव्यातील 'जमुना' आणि 'झिनत' या दोन वाघिणींना सीमलीपालच्या व्याघ्र प्रकल्पात सोडण्यात आले. मधल्या काळात 'झिनत' सिमलीपालच्या बाहेर पडली..Vardha Tiger News: वाघाच्या हल्ल्यात १९८ जनावरे ठार; भय इथले संपत नाही ; समुद्रपूर वनपरीक्षेत्रात हल्ल्यांची मालिका; वनविभागासमोर आव्हान.झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यांतील जंगलात ती भटकत होती. सिमलीपालच्या वन कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे तिला पुन्हा पकडण्यात आले. १ जानेवारी २०२५ रोजी तिला सिमलीपालमधील आठ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या संरक्षित कुंपणात सोडण्यात आले. काही महिन्यांच्या अनुकूलन प्रक्रियेनंतर एप्रिल २०२५ मध्ये झिनतला पुन्हा जंगलात मुक्त करण्यात आले..Black Panther Sahyadri Forest : सह्याद्रीत व्याघ्र प्रकल्पात ‘ब्लॅक पँथर’च्या पाऊलखुणा, पर्यटनाला मिळणार चालना.सिमलीपालच्या मुख्य क्षेत्रात स्वतःचा अधिवास निर्माण केल्यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये तिने स्थानिक नर वाघासोबत संयोग केला. या संयोगानंतर झिनतने सिमलीपाल व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य क्षेत्रात चार शावकांना जन्म दिला आहे. शावक तीन ते चार आठवड्यांचे आहेत. २८ मे रोजी झिनत कॅमेरा ट्रॅपमध्ये बछड्यांसह दिसून आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.