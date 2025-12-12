महाराष्ट्र बातम्या

TAIT Exam 2025: भावी शिक्षकांसाठी धक्कादायक बातमी! TAIT परीक्षेतील २,२०७ उमेदवारांचे निकाल रद्द

Teacher Exam News: राज्यातील भावी शिक्षकांसाठी धक्कादायक बातमी आहे. TAIT परीक्षेत २,२०७ उमेदवारांचे निकाल रद्द करण्यात आले आहेत, चला तर जाणून घेऊया याबाबत अधिक सविस्तर माहिती
TAIT Exam Results Cancelled: राज्यातील भावी शिक्षकांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) परीक्षेबाबत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने मोठा निर्णय घेतला असून २,२०७ उमेदवारांचे निकाल रद्द करण्यात आले आहेत.

