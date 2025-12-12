TAIT Exam 2025: भावी शिक्षकांसाठी धक्कादायक बातमी! TAIT परीक्षेतील २,२०७ उमेदवारांचे निकाल रद्द

TAIT Exam Results Cancelled: राज्यातील भावी शिक्षकांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) परीक्षेबाबत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने मोठा निर्णय घेतला असून २,२०७ उमेदवारांचे निकाल रद्द करण्यात आले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, TAIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांना व्यवसायिक अर्हतेसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे जसे की बी.एड किंवा डी. एल.एड परीक्षेचे गुपत्रक किंवा वैध प्रमाणपत्र निर्धारती मुदतीत सादर करणे बंधनकारक होते. .Beautiful Women Countries: जगातील सुंदर महिलांसाठी ओळखले जाणारे टॉप देश कोणते? पाहा परामसुंदरीचं ठिकाण.अनेक विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरताना बी.एड/ डी.एल.एड परीक्षा दिल्याचे नमूद केले होते, मात्र प्रत्यक्षात आवश्यक कागदपते एक महिन्याच्या आत सादर करण्यात ते अपयशी ठरले..या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीला २,५३७ उमेदवारांचे निकाल तात्पुरते राखून ठेवण्यात आले होते. त्यांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतरही पुनश्च एसएमएसद्वारे सूचित करून २५ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम संधी देण्यात आली. तथापि, या अंतिम मुदतीतही २,२०७ उमेदवारांनी आवश्यक दस्तावेज जमा केले नसल्याचे परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले..Mauni Amavasya 2026 Date: 2026 मध्ये कधी आहे मौनी अमावस्या? जाणून घ्या तिथी, पूजा आणि आध्यात्मिक महत्त्व.याबाबत राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी अधिकृत माहिती दिली. निकाल रद्द करण्यात आलेल्या उमेदवारांची संपूर्ण यादी परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली आहे. (www.mscepune.in)तसेच, या निर्णयाबाबत कोणतीही विनंती किंवा दाद मागणी सध्या मान्य करण्यात येणार नाही, असेही परिषदेने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.