Maratha Reservation : मोडी लिपी जाणणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मदत घ्या!

मुंबई - सातारा राजपत्राच्या अंमलबजावणीसाठी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच मोडी लिपी समजणाऱ्या निवृत्त तहसीलदार आणि तलाठी यांना या कामासाठी नियुक्त करण्यासंबंधी निर्देश मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आज दिले..त्याचबरोबर आरक्षणासंदर्भातील हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयाच्या धर्तीवर १८१८ च्या सातारा राजपत्रासंबंधीचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना या उपसमितीने दिले आहेत.मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. यावेळी पुणे विभागीय आयुक्तांनी येत्या तीन दिवसांत सातारा राजपत्रावरील अहवाल सादर करावा. त्याचबरोबर हैदराबाद राजपत्राच्या आधारे जारी केलेल्या सरकारी ठरावाप्रमाणेच, सातारा राजपत्रावर आधारित आदेश जरी करण्यात येणार असल्याबाबत समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले असल्याचे समितीचे सदस्य असलेल्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने सांगितले..सातारा राजपत्राचे मोडी लिपीतील अधिकृत आणि विश्वासार्ह भाषांतर व्हावे यासाठी ही लिपी जाणाऱ्या महसूल विभागातील जुन्या आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांची या कामी मदत घेण्याचे यावेळी निर्देश देण्यात आले. प्रशासनाला सातारा आणि हैदराबाद राजपत्रांमध्ये मोदी, उर्दू आणि फारसी लिपींचे असल्यास त्यांचेही त्या त्या भाषांतील तज्ज्ञ लोकांकडून काळजीपूर्वक भाषांतर करण्यास सांगण्यात आले आहे..गुन्हे महिनाअखेर मागेमराठा आंदोलकांवरील गुन्हे येत्या महिना अखेरपर्यंत मागे घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्याकडून आढावा घेऊन त्याचा प्रस्ताव समितीपुढे सादर करण्यात येईल. असे उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले..आंदोलनामध्ये मृत पावलेल्या ९६ व्यक्तींना शासन मदत देण्याबाबत निर्णय झाला असून, मागील दोन दिवसांत या रकमा संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. मृतांच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले..