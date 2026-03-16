Adinath Maharaj: आदिनाथ महाराज नेमके कसे जखमी झाले? प्रत्यक्षदर्शी काय सांगतात? ९ वर्षांपूर्वी महाराज झाले होते बेपत्ता

Tarkeshwar Gad: अहिल्यानगर आणि बीड जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या तारकेश्वर गडाचे महंत आदिनाथ महाराज शास्त्री हे रविवारी रात्री गंभीर जखमी अवस्थेत अहिल्यानगर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांच्यावर पुढील आठवडाभर उपचार सुरु राहणार आहेत. आदिनाथ महाराज नेमके जखमी कसे झाले? त्यांच्याबद्दल काय चर्चा सुरु आहेत आणि प्रत्यक्षदर्शी काय सांगतात? हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..तारकेश्वर गड हा बीडच्या आष्टी तालुक्यामध्ये आहे. हे एक जागृत देवस्थान म्हणून लौकिक आहे. तर महंत आदिनाथ महाराज शास्त्री यांचाही मोठा भक्तपरिवार आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये आणि महाराष्ट्रात आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रविवारी रात्री महाराजांनी गडावरील भक्तांना खोलीच्या बाहेर थांबण्यास सांगितलं. ते आतमध्ये गेले आणि त्यांनी स्वतःहून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. असंही सांगितलं जातंय की, त्यांनी स्वतःच स्वतःच्या जननेंद्रियावर वार केले. मात्र या माहितीला अद्याप दुजोरा मिळालेला नाही. जखमी अवस्थेत भक्तांनी महाराजांना अहिल्यानगर येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल केलं..त्यानंतर आदिनाथ महाराजांवर तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. पुढचा आठवडाभर महाराजांवर उपचार सुरु असतील. त्यामुळे ते कुणालाही भेटणार नाहीत. या घटनेनंतर गडावर कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. या प्रकरणाची माहिती स्वतः महाराज देतील, असं गडाच्या भक्तांच्या वतीने सांगण्यात येतय. त्यामुळे कुणीही अफवा पसरवू नये, असं आवाहन करण्यात आलंय..महाराजांची पहिली प्रतिक्रियामहंत आदिनाथ महाराज शास्त्री यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून भक्तांना संदेश दिला आहे. त्यात ते म्हणतात, ''माझी तब्येत बरी आहे.. कोणीही काळजी करु नये. मी लवकरच गाडवर येणार आहे.. जय श्रीराम'' असा मेसेज त्यांनी दिलाय. ही बातमी समजल्यानंतर अनेक भक्तांनी रुग्णालयाकडे धाव घेतली होती. मात्र कुणीही रुग्णालयात येऊ नये, असं आवाहन करण्यात आलेलं आहे..९ वर्षांपूर्वी काय घडलं होतं?महंत आदिनाथ महाराज शास्त्री हे ऑगस्ट २०१७ मध्ये अचानक गायब झाले होते. ते कुठे गेले, कुणालाच पत्ता लागत नव्हता. त्या दिवशी ते मध्यरात्रीनंतर गडावरुन अहिल्यानगर येथे गेले होते. त्यानंतर त्यांनी एका व्यक्तीला बोलावून घेतं मोटारसायकलवरुन पाथर्डी गाठलं. पुन्हा ते अहिल्यानगरला गेले. याचवेळी लघुशंकेच्या निमित्ताने महाराज बाजूला गेले आणि गायबच झाले होते. सोबतच्या व्यक्तीला फोन करुन ''तुम्ही गडावर जा, मला शोधू नका..'' असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे घाबरलेल्या त्या व्यक्तीने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी महाराज पंढरपुरात असल्याचं कळलं होतं. गडावरील विकासकामांमध्ये काही लोक हस्तक्षेप करत असल्याचं कराण त्यावेळी देण्यात आलेलं होतं. आता पुन्हा एकदा महाराज दुसऱ्याच कारणाने चर्चेत आलेले आहेत..