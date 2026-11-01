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Teacher Recruitment: शिक्षक भरतीची यादी जाहीर, १० हजार पदांसाठी ११,४९३ अर्ज; कुठे कराल चेक?

Teacher Recruitment List: राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांच्या भरतीची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये १० हजार ३२८ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी ११,४९३ अर्ज करण्यात आले.
Maharashtra Teacher Recruitment

Maharashtra Teacher Recruitment

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांच्या १० हजार ३२८ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी पवित्र पोर्टलमार्फत ११ हजार ४९३ उमेदवारांची मुलाखत व अध्यापन कौशल्य प्रक्रियेसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. या उमेदवारांच्या २७ हजार १५४ प्राधान्यक्रमांचा समावेश असलेली नियमित फेरीची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मुलाखत व अध्यापन कौशल्य प्रक्रिया ३ ते २५ नोव्हेंबर या कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

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