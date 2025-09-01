शिक्षक दिन पाच दिवसावर, तरी शिक्षण विभागाकडून नाही पुरस्कार्थींची घोषणा! १०९ शिक्षकांना मिळणार राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : दरवर्षी राज्यातील १०९ शिक्षकांना क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार दिला जातो. शासन निर्णयानुसार १५ ऑगस्ट रोजी पुरस्काराची घोषणा होऊन ५ सप्टेंबरला त्याचे वितरण अपेक्षित आहे. आदर्श शिक्षकांच्या निवडी होऊन त्यांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले आहेत, पण १ सप्टेंबर उजाडला तरीदेखील त्यांची घोषणा झालेली नाही.
स्काऊट गाईड, आदिवासी विभागाकडील शिक्षक, महिला शिक्षिका, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, अशा पाच प्रवर्गातून दरवर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी प्रस्ताव मागवून घेतले जातात. यंदा एक हजार २७४ शिक्षकांनी प्रस्ताव राज्यस्तरावर पाठविले होते. त्यानंतर ३६३ शिक्षकांचे प्रस्ताव राज्य निवड समितीकडे गेले होते. त्या समितीने त्यातून १०९ जणांची निवड केली आहे. राज्यस्तरीय पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन वेतनवाढी दिल्या जात होत्या, पण त्यात बदल करण्यात आला. आता एकदम एक लाख दहा हजार रुपये संबंधित शिक्षकांना दिले जातात. त्यासंदर्भात १६ जुलै २०२५ रोजी शासनाने निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार १५ ऑगस्ट रोजी जाहीर होतील. ५ सप्टेंबर रोजी त्या पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांचा राज्यस्तरावर शिक्षणमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत त्याचे वितरण होणे अपेक्षित होते. पण, शिक्षक दिन चार दिवसांवर आलेला असताना देखील राज्यस्तरीय पुरस्कार जाहीर झालेले नाहीत. त्यामुळे पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शिक्षक दिनी होणार नाही हे निश्चित मानले जात आहे.
आदर्श शिक्षक प्रस्तावाची स्थिती
एकूण प्राप्त प्रस्ताव
१,२७४
राज्य समितीकडील प्रस्ताव
३६३
अंतिम निवड
१०९
पुरस्काराची रक्कम
प्रत्येकी १.१० लाख
१०९ शिक्षकांची यादी शासनाला सादर केली
क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारार्थींची निवड करून ते शासनाकडे पाठविले आहेत. त्याची घोषणा लवकरच होईल, राज्यातून निवडलेल्या १०९ शिक्षकांना तो पुरस्कार राज्य स्तरावरून वितरीत होतो. पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना शासनाकडून एक लाख दहा हजार रुपये, सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र मिळते.
- महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण, पुणे
