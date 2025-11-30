महाराष्ट्र बातम्या

Teachers Protest: राज्यातील १८ हजार शाळांवर गंडांतर! शिक्षक संघटनांना भीती; ५ डिसेंबरला आंदोलनाचा इशारा

Low Enrollment School: शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या निर्णयातून राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद पडणार असल्याची शक्यता आहे. यामुळे शिक्षक संघटनांनी ५ डिसेंबरला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
Maharashtra Teachers Protest

Maharashtra Teachers Protest

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यातील शाळांच्या संच मान्यतेसंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या १५ मार्च २०२४च्या शासन निर्णयातून राज्यातील बहुसंख्य अनुदानित आणि सरकारी शाळा संकटात सापडल्या आहेत. त्यात ५ डिसेंबरपर्यंत होणाऱ्या संच मान्यतेनंतर शेकडाे शिक्षक अतिरिक्त ठरून राज्यातील कमी पटसंख्येच्या सुमारे १८ हजारांहून अधिक शाळा बंद पडतील. त्यामुळे राज्यातील सरकारी अनुदानित शिक्षण व्यवस्थाच धोक्यात येईल, अशी शिक्षक संघटनांनी भीती व्‍यक्त केली. सरकारच्या या धोरणाविरोधात राज्यातील तब्बल १२हून अधिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी ५ डिसेंबरला राज्यातील शाळा बंद ठेवण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.

