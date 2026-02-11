मोठी बातमी! गुंठ्यावरील बांधकामांसाठी आता लगेच तात्पुरती मंजुरी अन् ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्रही; नगररचना विभागाचा आदेश, कोठे करायचा अर्ज? वाचा...

तात्या लांडगेसोलापूर : वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि जमिनीच्या तुकड्यांमुळे होणारे वाद, बेकायदेशीर बांधकाम व्यवहार आणि त्यामुळे नागरिकांचे नुकसान होत होते. हे टाळण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील जमिनीचा पोटहिस्सा मोजणीपूर्वी संबंधित अर्जदाराला नियोजन प्राधिकरणाकडून तात्पुरते रेखांकन (टेन्टिंव्ह लेआऊट) मंजूर करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नगररचना विभागाने महापालिका आयुक्त, नगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत..‘महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६’ आणि ‘एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ (युडीसीपीआर) नुसार, कोणताही विकास करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि अनधिकृत इमारती तयार होण्याचे प्रमाण वाढले. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे जमाबंदी आयुक्तांनी नुकताच आदेश काढला आहे. त्यानुसार आता जमीनधारकांनी विकास करण्याच्या जागेचा प्रस्तावित आरेखन नकाशा (लेआऊट मॅप) तयार करून नियोजन प्राधिकरणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.नियोजन प्राधिकरणाने अर्जाची पडताळणी करून, त्याला तात्पुरती मंजुरी देऊन तो नकाशा ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रा’सह मोजणीसाठी भूमिअभिलेख विभागाकडे पाठवावा. त्यानंतर भूमिअभिलेख विभागाने या तात्पुरत्या मंजूर नकाशाच्या आधारे जागेची मोजणी करून नकाशासह अहवाल स्थानिक विकास प्राधिकरणाकडे पाठवावा. स्थानिक विकास प्राधिकरण म्हणजेच महापालिका, नगरपालिका, प्राधिकरणे या नियमानुसार तपासणी करून नकाशास अंतिम मान्यता द्यावी आणि त्याची प्रत भूमी अभिलेख विभागाकडे सीमांकन व अभिलेख दुरुस्तीसाठी पाठवावी. त्यानंतरच भूमिअभिलेख विभाग सीमांकन आणि अभिलेख दुरुस्तीची कार्यवाही करेल, असे आदेशात नमूद आहे..कार्यपद्धती ठरली, आता प्रकरणांचा लवकर निपटारा होईलमहापालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील जमिनीचा पोटहिस्सा मोजण्यापूर्वी अर्जदाराला नियोजन प्राधिकरणाकडून (टाऊन प्लॅनिंग) तात्पुरते रेखांकन (टेन्टिंव्ह लेआऊट) मंजूर करून घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अर्जाची पडताळणी होईल. त्याठिकाणी तात्पुरती मंजुरी घेऊन त्या जागेचा नकाशा ना-हरकत प्रमाणपत्रासह मोजणीसाठी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे पाठवावा लागेल. त्यानंतर आमच्या विभागाकडून त्या जागेची तथा गुंठ्यांची मोजणी करून दिली जाईल. यासंदर्भात जमाबंदी आयुक्तांचे पत्र प्राप्त झाले असून त्यानुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कार्यवाही करावी लागणार आहे.- दादासाहेब घोडके, अधीक्षक, भूमिअभिलेख, सोलापूर.अशी असणार प्रक्रिया...जागा मालकाने कागदपत्रांसह अर्ज केल्यावर पोटहिस्सा किंवा पूर्ण जागेच्या तात्पुरत्या सीमांकनाची शिफारस भूमिअभिलेख कार्यालयास करावी.विकास किंवा बांधकाम परवानगी प्रकरणात पहिल्यांदा तात्पुरत्या नकाशानुसार भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून त्या जागेचे सीमांकन करून घ्यावे.मोजणीअंती तयार झालेल्या अंतिम नकाशाद्वारे अर्जदारास त्या जागेवरील बांधकामास किंवा विकासासाठी संबंधित यंत्रणेने अंतिम मान्यता द्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.