पूरबाधितांना तात्काळ १० हजारांची मदत; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : राज्यात अतिवृष्टीमुळं फटका बसलेल्या पूरबाधितांना तात्काळ १० हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय आज (बुधवार) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. दरम्यान, पूरग्रस्त भागातील बहुतांश ठिकाणी अद्याप पाणी ओसरले नसल्याने व बाधितांचे पंचनामे सुरु असल्याने पुढील पंधरा दिवसांत वाढीव मदत देण्याचाही निर्णय झाला आहे. नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कराड येथे दिली. (ten thousand will be given to flood victims immediately Cabinet Decision aau85)

महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती 'क' आणि 'ड' वर्गांत ज्यांचा कोरोनानं मृत्यू झाला आहे त्यांना ५० लाखांची मदत केली जाणार असल्याचंही नगरविकास खात्यानं सांगितलं आहे. यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले, "पूरबाधितांच्या मदतीवरुन कोणीही राजकारण करू नये, मदतीसाठी आम्ही सगळे तत्पर आहोत. मदत करण्यासाठी पाणी ओसरणं गरजेचं होतं."

धोकादायक भागातील लोकांच्या पुनर्वसनासाठी उपसमिती स्थापणार

दरम्यान, धोकादायक भागातील गावांचं पुनर्वसनाच्या आराखड्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच जोपर्यंत पूरबाधितांचं पुनर्वसन होणार नाही तोपर्यंत त्यांना सुरक्षितस्थळी हलवलं जाईल. धोकादायक दरडी खाली आणि पूर रेषेत राहणार्‍या लोकांचे पुनर्वसन केलं जाणार आहे, असंही यावेळी शिंदे यांनी सांगितलं.