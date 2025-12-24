महाराष्ट्र बातम्या

Uddhav Thackeray : 'कपटी कारस्थानाने मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, तर त्याचा खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही'

Thackeray Brothers Announce Historic Shiv Sena–MNS Alliance : मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ठाकरे बंधूंनी शिवसेना–मनसे युती जाहीर करत महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या रक्षणासाठी एकत्र लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
Uddhav Thackeray and Raj Thackeray

सकाळ डिजिटल टीम
मुंबई : येथील ब्ल्यू सी हॉटेलमध्ये पत्रकार परिषद घेत ठाकरे बंधूंनी शिवसेना-मनसेच्या युतीची मोठी घोषणा केली. याआधी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळावर जाऊन अभिवादन केले. यावेळी संपूर्ण ठाकरे कुटुंब उपस्थित होतं. राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंसह आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे, अमित ठाकरे, शर्मिला ठाकरेही उपस्थित होत्या.

