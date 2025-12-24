Uddhav Thackeray : 'कपटी कारस्थानाने मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, तर त्याचा खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही'

मुंबई : येथील ब्ल्यू सी हॉटेलमध्ये पत्रकार परिषद घेत ठाकरे बंधूंनी शिवसेना-मनसेच्या युतीची मोठी घोषणा केली. याआधी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळावर जाऊन अभिवादन केले. यावेळी संपूर्ण ठाकरे कुटुंब उपस्थित होतं. राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंसह आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे, अमित ठाकरे, शर्मिला ठाकरेही उपस्थित होत्या..यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, राऊतांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची आठवण करून दिली. १०७ पेक्षा जास्त मराठी माणसांनी बलिदान देऊन मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून दिली. त्याची आठवण आज होणं स्वाभाविक आहे. आम्ही आज ठाकरे बंधू इथं बसलो आहोत. अख्खं ठाकरे घराणं त्यावेळी संघर्ष करत होतं, असं त्यांनी सांगितलं..VIDEO : 'हे हिंदू राष्ट्र आहे…' म्हणत गोरक्षकाने फूटपाथवर बसून ख्रिसमसचे साहित्य विकणाऱ्यांना धमकावलं; त्यांना हाकलवून लावण्याचा प्रयत्न.ते पुढे म्हणाले, मुंबई महाराष्ट्राने मिळवल्यानंतर मुंबईतच मराठी माणसाच्या उरावर नाचायला लागले. त्यावेळी न्याय हक्कासाठी शिवसेना प्रमुखांनी शिवसेनेला जन्म दिला. पुढच्या वर्षी शिवसेनेला ६० वर्षे होतील. आज पुन्हा आपण मुंबईचे लचके तोडणं, चिंधड्या उडवायच्या हे मनसुबे त्यावेळी ज्यांना मुंबई पाहिजे होती, त्यांचेच प्रतिनिधी दिल्लीत जे बसलेत आहेत. आता जर आपण भांडत राहिलो तर जो संघर्ष झाला, हुतात्मा स्मारक आहे त्याचा अपमान आहे, असंही ते म्हणाले..एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी. यापुढे मुंबई आणि महाराष्ट्रावरती कपटी कारस्थानाने मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही ही शपथ घेऊन मैदानात उतरलोय, असं उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं..शेवटी ते सर्वांना विनंती करत म्हणाले, विधानसभेवेळी भाजपने अपप्रचार केला की, बटेंगे तो कटेंगे.. तसं आता फुटाल तर संपून जाल, तुटू नका फूटू नका , मराठीचा वसा टाकू नका असा संदेश युतीच्या वतीने त्यांनी यावेळी दिला. मराठी माणूस कुणाच्या वाटेला जात नाही; पण त्याच्या वाटेला येणाऱ्याला परत जाऊ देत नाही, असाही इशारा उद्धव ठाकरेंनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.