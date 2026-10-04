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Raigad: मी टोकाचं पाऊल उचलतोय, घरच्यांना शेवटचा कॉल केल्यानंतर मोबाईल बंद करून...; किल्ले रायगडाच्या टकमक टोकावर काय घडलं?

Raigad Crime: ऐतिहासिक किल्ले रायगडावर धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका ३७ वर्षीय तरुणाने टोकाचे पाऊल उचलल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
Raigad Crime

Raigad Crime

ESakal

Mansi Khambe
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महाड : किल्ले रायगडावर धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका ३७ वर्षीय तरुणाने टोकाचे पाऊल उचलल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या तरुणाचा शोध घेतला जात असून परिसरात घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

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